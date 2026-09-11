W piątek przeprowadzono autopsję Giorgosa Mazonakisa, jednak nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Więcej na temat okoliczności mają wyjaśnić dalsze badania toksykologiczne i inne badania laboratoryjne - na ich wyniki śledczy mogą czekać nawet ponad miesiąc.
Rodzina otrzymała już akt zgonu, co pozwoli na przeprowadzenie pogrzebu 54-letniego wokalisty, który zmarł w szpitalu w Atenach. Trafił tam nieprzytomny po przewiezieniu z prywatnej placówki medycznej, gdzie miał zostać poddany planowanemu zabiegowi plazmaferezy, czyli specjalistycznej procedury terapeutycznej polegającej na wymianie osocza krwi.
Prawdopodobnie przyczyną nagłego zatrzymania krążenia było niedokrwienie mięśnia sercowego.
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Nie żyje Giorgos Mazonakis. Rodzina domaga się zaostrzenia zarzutów dla lekarzy
Na podstawie dowodów zawartych w aktach wstępnego śledztwa dwójce lekarzy z prywatnej placówki postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Rodzina wokalisty będzie domagała się zaostrzenia zarzutów na zabójstwo z zamiarem ewentualnym.
Sprawa nagłej śmierci Giorgosa Mazonakisa jest jednym z najgorętszych tematów w mediach w Grecji i na Cyprze, a także w niektórych bałkańskich krajach, gdzie 54-letni gwiazdor cieszył się ogromną popularnością.
Kim był Giorgos Mazonakis?
Pochodzący z Nikiei (miasto należy do aglomeracji Pireusu) wokalista w dzieciństwie słuchał laiko - odmiany greckiej muzyki popularnej mającej korzenie w tamtejszym folklorze. Gdy miał 20 lat, podczas występu w nocnym klubie w Patras, został zauważony przez przedstawiciela wytwórni płytowej. Spotkanie zaowocowało zawodowym kontraktem, a w 1993 r. Mazonakis wydał swój debiutancki album "Mesanihta kai kati".
W kolejnych latach stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej muzyki laiko. W dorobku miał wiele przebojów, popularnych nie tylko w Grecji, ale również na Cyprze i Bałkanach. Jego płyty wielokrotnie pokrywały się złotem i platyną.
W 2015 r. zdobył MTV EMA dla najlepszego greckiego wykonawcy. W latach 2019-2020 był jurorem w greckiej edycji "The X Factor", a w 2024-2025 zasiadał w czerwonym fotelu trenera "The Voice Greece".