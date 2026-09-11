W piątek przeprowadzono autopsję Giorgosa Mazonakisa, jednak nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu. Więcej na temat okoliczności mają wyjaśnić dalsze badania toksykologiczne i inne badania laboratoryjne - na ich wyniki śledczy mogą czekać nawet ponad miesiąc.

Rodzina otrzymała już akt zgonu, co pozwoli na przeprowadzenie pogrzebu 54-letniego wokalisty, który zmarł w szpitalu w Atenach. Trafił tam nieprzytomny po przewiezieniu z prywatnej placówki medycznej, gdzie miał zostać poddany planowanemu zabiegowi plazmaferezy, czyli specjalistycznej procedury terapeutycznej polegającej na wymianie osocza krwi.

Prawdopodobnie przyczyną nagłego zatrzymania krążenia było niedokrwienie mięśnia sercowego.

Nie żyje Giorgos Mazonakis. Rodzina domaga się zaostrzenia zarzutów dla lekarzy

Na podstawie dowodów zawartych w aktach wstępnego śledztwa dwójce lekarzy z prywatnej placówki postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Rodzina wokalisty będzie domagała się zaostrzenia zarzutów na zabójstwo z zamiarem ewentualnym.

Sprawa nagłej śmierci Giorgosa Mazonakisa jest jednym z najgorętszych tematów w mediach w Grecji i na Cyprze, a także w niektórych bałkańskich krajach, gdzie 54-letni gwiazdor cieszył się ogromną popularnością.

Kim był Giorgos Mazonakis?

Pochodzący z Nikiei (miasto należy do aglomeracji Pireusu) wokalista w dzieciństwie słuchał laiko - odmiany greckiej muzyki popularnej mającej korzenie w tamtejszym folklorze. Gdy miał 20 lat, podczas występu w nocnym klubie w Patras, został zauważony przez przedstawiciela wytwórni płytowej. Spotkanie zaowocowało zawodowym kontraktem, a w 1993 r. Mazonakis wydał swój debiutancki album "Mesanihta kai kati".

W kolejnych latach stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej muzyki laiko. W dorobku miał wiele przebojów, popularnych nie tylko w Grecji, ale również na Cyprze i Bałkanach. Jego płyty wielokrotnie pokrywały się złotem i platyną.

W 2015 r. zdobył MTV EMA dla najlepszego greckiego wykonawcy. W latach 2019-2020 był jurorem w greckiej edycji "The X Factor", a w 2024-2025 zasiadał w czerwonym fotelu trenera "The Voice Greece".