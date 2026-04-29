Justin Timberlake od wielu lat pozostaje w związku z aktorką i modelką Jessicą Biel. Piosenkarz poznał ukochaną w 2007 r., a pięć lat później para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Wychowują wspólnie dwóch synów. Przez długi czas ich związek był przykładem zgodnego, szczęśliwego małżeństwa, które coraz rzadziej można spotkać w świecie show-biznesu.

W ostatnich miesiącach zagraniczne media zaczęły huczeć od plotek o domniemanym kryzysie w związku Biel i Timberlake'a. Wszystko przez coraz częstsze wybryki 45-latka. Zaczęło się od skandalu z 2024 r., kiedy to piosenkarz został zatrzymany za jazdę pod wpływem. Później w sieci roiło się od oskarżeń, jakoby amerykański gwiazdor miał nie przykładać się do swoich występów i lekceważyć fanów, którzy kupili bilety na trasę poprzez pojawianie się na scenie nietrzeźwym. Niedawno głośno zrobiło się także o turnieju golfowym 8AM Invitational w Las Vegas, który Justin rzekomo prowadził również pod wpływem procentów.

Żona miała postawić Justinowi Timberlake'owi ultimatum. Nie może już znieść jego wybryków

Jak podaje Daily Mail, Jessica Biel "niewiele więcej jest w stanie znieść". Modelka miała postawić mężowi "brutalne ultimatum", gdyż "ma już dość jego ostatnich wybryków". Informator z otoczenia pary przekazał, że kobieta planuje odejść od ukochanego, jeśli prędko nie zmieni on swojego zachowania. Oprócz publicznych wpadek artysty, Timberlake'a ma także "nigdy nie być w domu", choć zakończył swoją trasę koncertową w połowie ubiegłego roku. W związku z tym Biel wychowuje 11-letniego Silasa i 5-letniego Phineasa niemal całkowicie sama. "Ona robi wszystko przy dzieciach i ma dość publicznego ośmieszania" - powiedział informator.

Problemy w gwiazdorskim małżeństwie nie są aż tak poważne? "Wciąż dalekie od punktu krytycznego"

Z kolei z Page Six dowiadujemy się, że inne źródło z otoczenia pary utrzymuje, że problemy w małżeństwie gwiazd nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać. Choć w ostatnich miesiącach Jessica oraz Justin nie mieli łatwo i nie wszystko idzie po ich myśli, starają się wspólnie przezwyciężyć trudności.

"To był ostatnio trudny okres. Na Justinie skupia się mnóstwo uwagi, a to nie jest łatwe. Jessica bywała sfrustrowana i dużo się działo. Jak każda para mają wzloty i upadki, ale ostatnie zainteresowanie mediów i jego napięty grafik dodatkowo utrudniły sytuację. To jednak wciąż dalekie od punktu krytycznego" - czytamy na łamach tabloidu.

