Powstaje film Netflixa o liderze Lady Pank. Kto wcieli się w Jana Borysewicza?

Akcja filmu rozpocznie się w 1983 roku, kiedy to Lady Pank zagrało koncert mimo zakazu ówczesnych władz. Interwencja milicji, przerwanie występu i aresztowanie muzyków mają stanowić punkt wyjścia do retrospekcji, które pokażą początki kariery Borysewicza i jego zespołu. Twórcy chcą uchwycić atmosferę tamtych lat - muzyki jako formy protestu i wolności.

Nie wiadomo jednak, czy film Netfliksa pokaże bardziej kontrowersyjne momenty z życia gitarzysty - jak choćby słynny incydent z 1 czerwca 1986 roku. Podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, będący pod wpływem Borysewicz obnażył się przed publicznością. Wydarzenie to przeszło do historii jako jeden z najbardziej skandalicznych epizodów w polskiej muzyce rozrywkowej - jednak wiele wskazuje na to, że nie zostanie ujęte w filmie.