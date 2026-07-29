W materiale zatytułowanym "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" głos zabrało łącznie dziesięć kobiet, z których dziewięć po raz pierwszy zdecydowało się publicznie opowiedzieć o swoich trudnych doświadczeniach z artystą. Zarzuty obejmują między innymi nadużywanie pozycji gwiazdy, manipulację prowadzącą do zbliżeń oraz nawiązywanie bliskich relacji z osobami niepełnoletnimi. Jedna z bohaterek dokumentu komentowała brak konsekwencji wobec 54-letniego obecnie muzyka słowami: "To było 25 lat temu… Uszło mu to na sucho".

Trudne wspomnienia ofiar

Relacje kobiet wskazują na powtarzający się schemat zachowań, obejmujący niestosowne telefony czy próby wymuszania zachowania poufności za pomocą specjalnych umów. Jedna z poszkodowanych, występująca pod pseudonimem Isabel, wyznała: "Przez większość życia postrzegałam to wydarzenie w kategoriach: byłam głupią dziewczyną… i dlatego przydarzyło mi się to nieszczęście". Kobieta opisała spotkanie w motelu po tym, jak oprowadzała muzyka z przyjaciółmi w jednym ze sklepów w Las Vegas: "Nie sądzę, żeby zamienili ze sobą wiele słów, a on otworzył zasłonę prysznicową i zaczął mnie całować".

Kolejna z rozmówczyń BBC twierdzi, że Leto miał przez dłuższy czas wysyłać do niej wiadomości o jednoznacznym podtekście, gdy miała zaledwie 16 lat. Opisała to jako przygotowywanie gruntu pod relację intymną. Według jej relacji artysta miał nadużywać swojej pozycji i sugerować jej zbliżenie, a później próbować zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami, przesyłając dokument NDA, który miał ograniczyć możliwość mówienia o tej relacji. Kobieta odmówiła jednak podpisania umowy.

W filmie wypowiedzieli się również byli współpracownicy lidera Thirty Seconds to Mars, którzy przyznali, że jego relacje z nastolatkami często budziły niepokój wśród personelu. Według nich artysta nierzadko zapraszał młode fanki za kulisy lub do studia nagraniowego, powtarzając im, że "wiek to tylko liczba". Jeden z członków ekipy podsumował te sytuacje dosadnym stwierdzeniem: "Myślę, że wszyscy uważali, że różnica wieku była zdecydowanie zbyt duża".

Wcześniejsze kontrowersje wokół aktora

BBC podkreśla, że część relacji została zweryfikowana poprzez rozmowy z przyjaciółmi i członkami rodzin kobiet, którym wcześniej opowiadały o spotkaniach z artystą. W niektórych przypadkach redakcja widziała także zdjęcia i wiadomości, które miały potwierdzać ich wersję wydarzeń. Sam Jared Leto nie odniósł się do zarzutów przedstawionych w filmie BBC.

To nie pierwszy raz, gdy pod adresem gwiazdora wysuwane są podobne zarzuty, o czym w 2025 roku obszernie pisał już magazyn "Air Mail". W sieci powrócił także dawny wpis DJ-ki Allie Teilz, która pisała: "Nie jesteś naprawdę w Los Angeles, dopóki Jared Leto nie próbuje wymusić na tobie czegoś za kulisami... W kilcie i czapce zimowej. Zostałam zaatakowana i straumatyzowana przez tego zboczeńca, gdy miałam 17 lat". Jak zauważyła inna z kobiet cytowanych w artykule, niestosowne zachowanie artysty to w branży sprawa znana i "od dawna jest to ujawniony sekret".