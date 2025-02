Polski duet rozwścieczył Łukaszenkę. Trafił na listę "ekstremistów"

14 lutego 2025 roku podczas finału polskich kwalifikacji wyłoniony zostanie reprezentant naszego kraju podczas konkursu Eurowizji. Wśród uczestników znalazł się m.in. duet Sw@da i Niczos.

Ich utwór "Lusterka" od początku wzbudzał kontrowersją za sprawą tego, że duet zdecydował się wykonać utwór w mikrojęzyku podlaskim.

Z jednej strony internauci chwalili połączenie klubowych brzmień z folkiem, dodając, że to idealny utwór na Eurowizję. "Jest w tym artyzm, regionalność, zakorzenienie, a jednocześnie światowe, uniwersalne, głębokie brzmienie. Są naprawdę nieźli", "Jeśli to cudo się dostanie na Eurowizję, to z dobrymi efektami świetlnymi naprawdę mamy szansę na dobry wynik" - można przeczytać na platformie YouTube.

Druga grupa krytykuje jednak i piosenkę, i język, w którym została wykonana. "To taki podlaski dialekt, że nawet sami mieszkańcy Podlasia takiego nie słyszeli", "Mieszkam w tych okolicach i to bzdura totalna. Rozumiem, są zaciągi lwowskie i dialekt taki, ale to nie jest z naszych stron" czy "To jest obrzydliwe! Nie ma nic wspólnego z naszą piękną Polską!" - piszą przeciwnicy duetu.

Sw@da i Niczos na białoruskiej "czarnej liście"

Teraz okazuje się, że profil Sw@dy trafił na białoruską czarną listę "materiałów ekstremistycznych". O sprawie poinformował m.in. Biełsat, powołując się na wpis Euroradia.

Powód "wyklęcia" polskiego duetu nie został ujawniony. Przypomnijmy jednak, że grupa wielokrotnie współpracowała z białoruskimi artystami, którzy mieszkają poza granicami swojego kraju.

Od 2020 roku wiele profili i stron internetowych opozycjonistów czy niezależnych twórców zostało uznanych przez Białoruś za wywrotowe. Co to oznacza w praktyce? Za obserwowanie lub komentowanie zakazanych kont grozi w Białorusi do dwóch lat więzienia.

Sw@da i Niczos zakwalifikowali się do finału polskich preselekcji konkursu Eurowizji 2025 Interia.pl INTERIA.PL