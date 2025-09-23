"Wydarzenie jest wyrazem solidarności z Palestyńczykami w Strefie Gazy, którzy od niemal dwóch lat doświadczają niewyobrażalnego cierpienia. Ma na celu nagłośnienie zbiórki na rzecz działań Lekarzy bez Granic w regionie i zebranie funduszy umożliwiających dalsze niesienie ratującej życie pomocy medycznej.

Organizatorzy apelują o hojne wsparcie - wszystkie zgromadzone środki oraz dochód z biletów zostaną w całości przeznaczone na działania medyczne i humanitarne prowadzone przez Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy" - głosi zapowiedź koncertu.

"Mimo skrajnych ograniczeń w dostarczaniu pomocy medycznej od października 2023 do sierpnia 2025 roku zespoły Lekarzy bez Granic udzieliły m.in. 1 158 908 konsultacji ambulatoryjnych, odebrały 15 404 porodów i przeprowadziły 27 365 zabiegów chirurgicznych" - czytamy dalej.

Tytuł koncertu nawiązuje do utworu "Sending You Light" wokalistki i aktywistki, Melanie DeMore. Na scenie pojawią się Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz, Wiktor Dyduła, Ewelina Flinta, Natalia Grosiak, Anna Karwan, Gaba Kulka, Julia Kamińska, Natan Kryszk, Kwiat Jabłoni, Yara al Nimer, Tomasz Organek, Paulina Przybysz, Natalia Sikora, Natalia Szroeder, Barbara Wrońska oraz Krzysztof Zalewski.

Oprócz muzyki usłyszymy świadectwa pracowników Lekarzy bez Granic oraz utwory palestyńskich poetek i poetów. Koncert poprowadzą Katarzyna Kasia i Mateusz Janicki.

Rozwiń