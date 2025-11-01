Pokazano pierwsze zdjęcie Diddy'ego z więzienia! Gwiazdor jest nie do poznania

Sean Combs znany szerzej jako Diddy zasłynął na arenie międzynarodowej jako producent, raper oraz właściciel wytwórni Bad Boy Records. Był bardzo cenioną i wpływową osobą w świecie show-biznesu. Wszystko zmieniło się pod koniec zeszłego roku, gdy trafił do aresztu z bardzo poważnymi zarzutami. Gwiazdora posądzano m.in. o transport osób w celach prostytucji oraz o zbliżenia z osobami nieletnimi. Finalnie uznano go winnego dwóch oskarżeń związanych ze wspomnianym transportem.

W jakim więzieniu przebywa Diddy? Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie

Combs skazany został na 50 miesięcy więzienia. Jak podają zagraniczne media, ma on opuścić areszt na początku maja 2028 roku. W wyroku uwzględniono miesiące, które gwiazdor spędził w areszcie podczas trwania procesu. Po odbytej karze poddany zostanie jeszcze pięcioletnim nadzorem. Dodatkowo muzyk zapłacić musiał grzywnę w wysokości 500 tys. dolarów.

Na początku Diddy zamknięty był w Metropolitan Detention Center na Brooklynie. Później został jednak przeniesiony do Federalnego Zakładu Karnego Fort Dix dla mężczyzn w New Jersey.

Teraz zagraniczny portal "TMZ" opublikował pierwsze zdjęcia Diddy'ego z zakładu. Na fotografii zobaczyć możemy artystę w pomarańczowej czapce oraz granatowej puchówce, przebywającego na więziennym spacerniaku.

Rozwiń

Komentarze pod opublikowanym zdjęciem jasno sugerują, że przyznany gwiazdorowi wyrok jest zbyt łagodny. Nie brakuje jednak komentarzy broniących gwiazdora. Obrońcy Combsa po raz kolejny apelują o złagodzenie wyroku, choć na ten moment nadzieje na przyjęcie wniosku są bardzo małe.

Zaskoczony Kuba Badach w "The Voice of Poland": Byłaś obłędnie mocna TVP