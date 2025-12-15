Pogrzeb Agnieszki Maciąg na Powązkach. Tłumy zebrały się, aby pożegnać zmarłą modelkę, pisarkę i wokalistkę
Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 r. w wieku 56 lat. Była nie tylko znaną modelką i pisarką, lecz także w latach 90. próbowała swoich sił w muzyce. Ponadto była wielką muzą zespołu De Mono i chętnie występowała w ich teledyskach. Dziś, 15 grudnia, na warszawskich Powązkach, Agnieszkę Maciąg pożegnały tłumy - zarówno jej najbliższa rodzina, jak i przyjaciele z branży show-biznesowej.
27 listopada bieżącego roku zmarła Agnieszka Maciąg, znana Polakom jako modelka i ikona lat 90. Pojawiała się nie tylko na krajowych wybiegach, ale także na zagranicznych modowych eventach - m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Mediolanie czy Berlinie. Współpracowała z cenionymi markami, np. Lagerfeld czy Cerruti. Z czasem zajęła się pisaniem książek. Była autorką kilkunastu pozycji, w których poruszała głównie tematy związane z duchowością oraz zdrowiem.
Niewielu pamięta, że Agnieszka Maciąg zajmowała się także aktorstwem, prezenterką czy nawet muzyką. W 1996 r. spróbowała swoich sił w branży wydając album "Marakesz 5:30". W tym samym czasie współpracowała z innymi gwiazdami muzyki, które chętnie zatrudniały ją do teledysków. Zespół De Mono okrzyknął ją swoją muzą - Maciąg wystąpiła w aż sześciu klipach formacji (do piosenek "Światła i kamery", "Ostatni pocałunek", "Znów jesteś ze mną", "Kamień i aksamit", "Druga w nocy" i "Wszystko jest na sprzedaż"). Raz pojawiła się nawet na scenie u boku Andrzeja Krzywego i jego kolegów z kapeli, wspierając ich występ na sopockim festiwalu.
Mąż Agnieszki Maciąg miał jedną prośbę do żałobników
15 grudnia odbył się pogrzeb Agnieszki Maciąg, w którym uczestniczyli nie tylko najbliżsi modelki, lecz także jej znajomi ze świata show-biznesu. Tuż przed uroczystym pożegnaniem jej mąż, Robert Wolański, wystosował do żałobników szczególną prośbę.
"Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech [...] wejdzie do światła w pełni szczęścia. Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu przeznaczyć środki na Fundację [...], która nadal wspiera wiele wspaniałych osób" - napisał w mediach społecznościowych Wolański.
Pogrzeb Agnieszki Maciąg na warszawskich Powązkach. Modelkę żegnały tłumy osobistości ze świata show-biznesu
Pogrzeb Agnieszki Maciąg rozpoczął się o godzinie 11:00 i odbywał się na warszawskich Powązkach. Na miejscu zebrały się tłumy żałobników, wśród których nie zabrakło pogrążonej w smutku rodziny - męża modelki, jej dorosłego syna Michała oraz córki Heleny.
Koleżankę z branży pożegnało także wiele znanych osobistości ze świata kultury. W uroczystości wzięli udział m.in. aktorzy Paweł Wilczak i Piotr Adamczyk, prezenter Olivier Janiak, Monika Olejnik z partnerem, Jolanta Borowiec oraz aktorka Barbara Wrzesińska, była teściowa zmarłej.
Zebrani przynieśli ze sobą białe róże. Prochy zmarłej umieszczone zostały w kremowo-beżowej urnie, którą na czas uroczystości ozdobiono jeszcze większą ilością kwiatów w pastelowych odcieniach. Obok ustawiono zdjęcie Agnieszki oraz białe świece. W trakcie uroczystości z głośników wybrzmiał jeden z utworów napisanych przez Maciąg - piosenka "Zatrzymaj czas".
Pogrzeb miał charakter świecki i poprowadzony został przez kobiety - w tym mistrzyni ceremonii. Głos zabrały także inne osoby, którym książki czy wykłady Agnieszki Maciąg pomogły w problemach życia codziennego. Nie zabrakło wzruszających wyznań i wspomnień o zmarłej.