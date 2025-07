Pobili się na scenie na oczach wszystkich. Konflikt wewnątrz zespołu przeszedł na drogę prawną

Pod koniec 2024 roku Jane's Addiction wrócił w oryginalnym składzie na trasę koncertową. Grupa zaprezentowała nowe single i dawała energetyczne występy - aż do feralnego koncertu w Bostonie, który zakończył się skandalem na scenie. Doszło tam do fizycznej konfrontacji między wokalistą Perry'm Farrellem a gitarzystą Dave'em Navarro . Awantura miała swoje konsekwencje: muzycy pozywają się nawzajem, a działalność zespołu została wstrzymana.

Do incydentu doszło 13 września, podczas wykonywania utworu "Ocean Size". Jak relacjonują świadkowie, Perry Farrell podszedł do Navarro, popchnął go i wyraźnie zdenerwowany próbował uderzyć. Gdy gitarzysta próbował się bronić, doszło do szarpaniny. Interweniowała obsługa techniczna, która sprowadziła wokalistę ze sceny. Koncert zakończył się przed czasem.