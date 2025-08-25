Lider popularnej grupy Feel, Pior Kupicha od lat regularnie odmawia udziału w programach rozrywkowych. Wokalista rzekomo aż 15 razy odrzucał propozycje uczestnictwa w "Tańcu z Gwiazdami". W 2009 roku głośno było o jego komentarzu na temat wspomnianego talent show.

"Przecież ja wiem, że ja bym to wygrał, a Porsche mogę sam sobie kupić" - stwierdził odważne Piotr Kupicha.

Wiele osób nie potraktowało tej wypowiedzi w sposób żartobliwy i otwarcie krytykowało go za wyniosłą postawę i nieodpowiednią postawę.

Piotr Kupicha nie pamięta swojej słynnej wypowiedzi

Lata później o polaryzującą wypowiedz zdecydował się zapytać reporter "Eska.pl", Maksymilian Kluziewicz. Lider zespołu Feel wprost przyznał, że nie pamięta tamtego wywiadu i swojej wypowiedzi: "Naprawdę tak gadałem? Wierzę w to. Przepraszam".

Problemem okazał się być wszechobecny w tamtym czasie w życiu muzyka alkohol: "Ja wtedy byłem naprawdę w gazie. My wtedy graliśmy 300 koncertów w roku (...). Nie można było pójść na kawkę do fajnej knajpy. Wszędzie była wódka, to były jakieś straszne czasy. Na ten czas, kiedy my zadebiutowaliśmy, graliśmy bardzo dużo koncertów. Praktycznie codziennie".

