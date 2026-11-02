Peja w szczerej rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem. "Trzeźwienie boli i wymaga lat"

W najnowszym wydaniu podcastu "W stylu Krychowiaka" w RMF FM pojawił się Peja. Choć pretekstem do dyskusji mogły być muzyczne eksperymenty gospodarza, wywiad przerodził się w poruszającą spowiedź rapera na temat jego zmagań z uzależnieniem oraz fundamentów, na których budował drogę do trzeźwości.

Poznański artysta odniósł się bezpośrednio do roli, jaką w tym procesie odegrała jego partnerka życiowa. Podkreślał przy tym, że motywacja do zmiany musi wypływać z wnętrza samego człowieka: "To nie jest tak, że ja przestałem pić dla niej. Nie ma takiej możliwości, żeby osoba, która jest uzależniona, przestała pić dla kogoś".

Muzyk nie ukrywał jednak, jak ogromny wpływ miał strach przed rozpadem relacji, gdyby nie podjął radykalnych kroków: "Wiedziałem, że jeżeli będę dalej folgował swoim nawyczkom i będę w sidłach nałogu, no to ona ze mną nie będzie".

Bliscy nie mieli łatwo

Peja otwarcie opowiedział także o cenie, jaką płacą najbliżsi osoby zmagającej się z uzależnieniem. Podkreślił, że sam moment odstawienia używki nie zamyka problemu, lecz dopiero rozpoczyna żmudną drogę: "Nie miała łatwego życia przez te wszystkie lata tego mojego trzeźwienia". Raper zwrócił uwagę na wysiłek psychiczny towarzyszący powrotowi do normalności, dodając bez ogródek: "Trzeźwienie boli i wymaga lat".

W audycji nie zabrakło również wątków branżowych, które przez lata budziły wielkie emocje wśród fanów rapu. Peja wrócił pamięcią do głośnego sporu z Tedem, incydentu z koncertu w Zielonej Górze, a także podzielił się oceną kondycji współczesnego środowiska hip-hopowego.