Paula Karpowicz przeszła spektakularną metamorfozę. Internauci zarzucają jej jedno

Paula Karpowicz od pewnego czasu pokazuje w mediach społecznościowych kolejne etapy swojej przemiany. Artystka straciła już prawie 40 kilogramów, przez co internauci zaczęli dopytywać, co stoi za tak dużą zmianą.

W rozmowie z Shownews wokalistka przyznała, że przez długi czas nie rozumiała reakcji własnego organizmu. Nawet gdy jej waga spadała, nie była zadowolona z efektów. Dopiero kompleksowe badania pozwoliły artystce poznać źródło problemów z wagą.

"Tarczyca, testosteron, ja miałam bardzo rozjechane to wszystko. No i przede wszystkim wyszła ta insulinooporność. Mój kortyzol sięgał zenitu" - wyjaśniła.

Paula Karpowicz odpowiada na komentarze internautów

Wokalistka nie ukrywa, że jednym z elementów leczenia był popularny lek na cukrzycę. Jego nazwa regularnie pojawiała się później w komentarzach pod jej zdjęciami, często jako jedyne wytłumaczenie metamorfozy.

Karpowicz stanowczo sprzeciwia się takiemu przedstawianiu sprawy. Jak zaznaczyła, preparat został jej przepisany ze względu na stan zdrowia, a nie jako szybki sposób na poprawę wyglądu.

"Ja to dostałam nie po to, żeby schudnąć, a żeby się ratować. (...) Leki cudów nie zrobią. I to nie jest tak, jak wszyscy mówią, że weźmiesz zastrzyk i nagle budzisz się chuda" - podkreśliła.

Gwiazda Topky nie przekonuje przy tym, że sama farmakoterapia wystarczyła do osiągnięcia obecnych rezultatów. Musiała równocześnie zmienić sposób odżywiania i rozpocząć regularne ćwiczenia.

Tak wyglądała metamorfoza wokalistki Topky

Paula Karpowicz trenowała trzy razy w tygodniu pod okiem trenera. Z jej jadłospisu zniknął również nabiał. Dopiero połączenie leczenia z ruchem i nowymi nawykami przyniosło oczekiwany rezultat.

"Jeśli myślisz, że weźmiesz i wstaniesz rano chudziutka, to się mylisz. To jest kawał ciężkiej pracy. Lek to jedna z kilku rzeczy, które trzeba zrobić" - przekonywała.

Zmiana rozmiaru zmusiła ją również do wymiany dużej części garderoby. Wokalistka żartowała na InstaStories, że ubrania zaczęły z niej spadać, a kupowanie nowych rzeczy okazało się mniej przyjemną stroną całej przemiany.

Dla Karpowicz najważniejszy pozostaje jednak fakt, że udało jej się znaleźć przyczyny wcześniejszych trudności i rozpocząć odpowiednio dobrane leczenie. Swoją historią chce też przypomnieć, że końcowy efekt widoczny na zdjęciach nie pokazuje miesięcy pracy, badań i zmian wprowadzanych poza kamerami.