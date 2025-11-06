Paul McCartney o najtrudniejszym momencie życia. "Potrzebowałem diametralnej zmiany"

"Byłem 27-latkiem, który miał zostać ex-Beatlesem, tonąc w morzu prawnych i osobistych konfliktów wysysających ze mnie energię. Potrzebowałem diametralnej zmiany" - wspomina Paul McCartney.

Rozpad "Czwórki z Liverpoolu" w 1970 roku był dla niego ciosem, który trudno było przyjąć. Choć to John Lennon jako pierwszy odszedł z zespołu, dopiero oficjalne oświadczenie McCartneya opublikowane w "The Daily Mirror" przypieczętowało koniec jednej z najważniejszych grup XX wieku.

Dodatkowo, artysta musiał zmierzyć się z absurdalnymi plotkami o własnej śmierci. Pod koniec lat 60. prasa rozpisywała się o rzekomym wypadku samochodowym, w którym McCartney miał zginąć, a jego miejsce w zespole miał zająć sobowtór. "Pod wieloma względami w istocie byłem wtedy martwy" - przyznaje dziś.

Paul McCartney wybrał spokojne życie

Po latach intensywnego życia w blasku reflektorów McCartney wybrał spokój. Wraz z żoną Lindą i dziećmi przeniósł się na szkocką wieś, na farmę w Kintyre. Tam, z dala od mediów, próbował odbudować siebie i swoje życie.

"Żadne zadanie nie wydawało się zbyt małe ani zbyt duże - czy to ścięcie choinki z lasu, zrobienie stołu, czy wejście na drabinę, żeby pomalować dach. Dużym wyzwaniem było strzyżenie owiec. (…) Chociaż byłem w stanie ostrzyc 10 owiec na jego sto, pod koniec dnia obaj byliśmy tak samo wykończeni" - relacjonuje z humorem muzyk.

To właśnie tam, w surowym szkockim pejzażu, narodził się pomysł na nowy zespół - Wings. McCartney zaczął tworzyć muzykę bez presji i oczekiwań, ciesząc się prostotą życia. "Izolacja była właśnie tym, czego potrzebowaliśmy. Pomimo trudnych warunków, szkockie otoczenie dało mi czas na tworzenie. Po raz pierwszy od lat poczułem się wolny; poczułem nagle, że naprawdę kieruję własnym życiem" - pisze artysta.

Wings - nowy rozdział legendy

Zespół Wings, który powstał w 1971 roku, szybko stał się jednym z najważniejszych projektów w karierze McCartneya. Grupa nagrała siedem albumów studyjnych, w tym przełomowy "Band on the Run" z 1973 roku, uznawany dziś za klasykę rocka. To właśnie w tamtym okresie powstał także singiel "Live and Let Die", napisany do filmu o Jamesie Bondzie "Żyj i pozwól umrzeć" - jeden z największych przebojów w historii muzyki filmowej.

Choć McCartney zdobył z Beatlesami sławę, jakiej trudno dorównać, to właśnie w latach 70. odnalazł na nowo sens tworzenia. "Czy kiedykolwiek będę w stanie ruszyć dalej po tej niesamowitej dekadzie?" - pytał sam siebie w najciemniejszych chwilach. Dziś, patrząc z perspektywy ponad pięciu dekad, odpowiedź jest oczywista - tak, i to z imponującym rezultatem.

Wciąż aktywny po 60 latach kariery

Paul McCartney, mający dziś 83 lata i 19 statuetek Grammy, nie zamierza zwalniać tempa. Jak zdradził niedawno w rozmowie z "BBC", pracuje nad nowym albumem solowym, który może ukazać się już w przyszłym roku. To dowód, że nawet po dekadach na scenie artysta nadal czuje głód tworzenia - ten sam, który uratował go przed upadkiem po rozpadzie Beatlesów.

