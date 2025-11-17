O pierwszym od ponad pięciu lat utworze Paula McCartneya napisał dziennik "Guardian". W ten sposób muzyk przyłączył się do protestu brytyjskich artystów przeciwko użyciu ich twórczości do trenowania AI bez płacenia tantiem.

Nagranie trwa nieco ponad dwie minuty i jest pozbawione linii melodycznej oraz słów.

"Nowy utwór McCartneya nosi tytuł (bonus track) i można powiedzieć, że jest jak jego najlepsze dzieła, czyli ma początek, środek i koniec. Zaczyna się 55 sekundami szumu taśmy, po czym następuje 15 sekund nieokreślonego klekotu, który może przypominać dźwięk wydawany przez kogoś otwierającego drzwi (...), a kiedy on ustaje, przez kolejne 80 sekund słychać syczący, przerywany szelest, kończący się powolnym, przejmującym wyciszeniem" - opisuje "Guardian".

Paul McCartney protestuje, rzecznik rządu odpowiada

Dzieło pojawi się na płycie winylowej "Is This What We Want?", która ma zostać wydana pod koniec listopada. W opisie albumu czytamy, że "brytyjski rząd nie powinien legalizować kradzieży muzyki na rzecz firm zajmujących się sztuczną inteligencją".

Oprócz McCartneya w kampanii protestacyjnej biorą udział inni brytyjscy twórcy muzyczni, m.in. Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer i Pet Shop Boys. Artyści sprzeciwiają się planom rządu Wielkiej Brytanii, który chce zawrzeć nową umowę między twórcami a firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją, takimi jak Open AI, Google, Anthropic i xAI. Firmy te żądają dostępu do ogromnych ilości danych obejmujących tekst, obrazy i muzykę, dzięki którym będą mogły ćwiczyć sztuczną inteligencję.

"Musimy być ostrożni, bo to może po prostu przejąć kontrolę, a nie chcemy, żeby tak się stało, zwłaszcza dla młodych kompozytorów i autorów, dla których może to być jedyny sposób na zrobienie kariery. Jeśli sztuczna inteligencja to zniweczy, będzie to naprawdę bardzo smutne" - powiedział Paul McCartney.

W odpowiedzi na protest słynnego Beatlesa rzecznik brytyjskiego rządu stwierdził, że na pierwszym miejscu stawiany jest interes obywateli i przedsiębiorstw Wielkiej Brytanii. "Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę z potrzeby współpracy zarówno z branżą kreatywną, jak i sektorem sztucznej inteligencji - zależy nam, aby stymulować innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, ale też zapewnić twórcom solidną ochronę" - oświadczył przedstawiciel rządu.

