Patricia Kazadi i "Pomiędzy": Cienka granica między miłością a cierpieniem

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Do sieci trafił teledysk do utworu "Pomiędzy", w którym Patricia Kazadi opowiada o cienkiej granicy między miłością a cierpieniem i o tym, jak łatwo zatracić siebie w relacji, która zamiast dawać szczęście, przynosi ból. Działająca na muzycznej scenie jako KAZADI prowadząca "Must Be The Music" swoje nowe nagranie dedykuje wszystkim osobom doświadczającym przemocy.

Patricia Kazadi w kostiumie w kształcie czerwonego serca na moście z panoramą miasta w tle w teledysku do utworu Pomiędzy.
KAZADI prezentuje teledysk "Pomiędzy"materiały prasowe

Piosenka "Pomiędzy" to trzeci singel rozpoczynający nowy muzyczny rozdział KAZADI. Wcześniej poznaliśmy utwory "Na wietrze" i "Nie chcę tańczyć".

Nowy utwór porusza temat relacji, w których potrzeba bliskości i bycia kochanym sprawia, że zaczynamy usprawiedliwiać zachowania, na które nie powinniśmy się godzić.

"To moja oda skierowana do wszystkich romantyków, którzy choć raz poświęcili zbyt wiele w imię złudnego uczucia. Często wiemy, że sytuacja, w której tkwimy, nie jest dla nas dobra, a mimo to trudno nam ją opuścić. Powstrzymuje nas strach przed nieznanym, przyzwyczajenie, brak wiary we własną wartość lub nadzieja, że coś jeszcze się zmieni" - opowiada KAZADI.

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KAZADI: Nie jesteście sami

Patricia Kazadi swoją nową piosenkę zadedykowała wszystkim osobom doświadczającym przemocy - psychicznej, werbalnej, fizycznej i finansowej - a także tym, które nie są jeszcze gotowe, by uwolnić się od trudnej sytuacji.

"Chciałabym, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami. Nie miejcie do siebie pretensji, jeśli dziś nie jesteście jeszcze gotowi na ten krok. Przyjdzie właściwy czas" - podkreśla KAZADI.

Wokalistka stworzyła muzykę z Piotrem Zborowskim (m.in. Carla Fernandes) i Bartkiem Marszałkiem (m.in. Hotel Torino, Nita). Z kolei tekst napisała razem z Mimi Wydrzyńską (połowa duetu Linia Nocna, ma na koncie współpracę m.in. z Justyną Steczkowską, Grzegorzem Hyżym, Lanberry, Maciejem Musiałowskim, Natalią Zastępą, Bryską, Roxie Węgiel, Ewą Farną, Alicją Szemplińską i Julią Żugaj).

Prowadząca "Must Be The Music" w Polsacie jest też współautorką scenariusza razem z reżyserem Adamem Romanowskim (m.in. sanah, Natalia Szroeder, Doda, Maryla Rodowicz, Reni Jusis, Blanka, Jann, Lanberry, Margaret, Sarsa i Natalia Kukulska).

KAZADI pod teledyskiem opublikowała listę telefonicznych numerów, pod którymi osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc - od ogólnopolskiego numeru alarmowego do czynnego całą dobę Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Kim jest Patricia Kazadi?

Szerokiej publiczności dała się poznać przede wszystkim jako prowadząca programów "Must Be The Music", "You Can Dance", "X Factor" oraz amerykańskiej gali "Kids' Choice Awards", jej największą pasją od zawsze pozostaje muzyka.

Na swoim koncie ma cztery albumy (ostatni to "MAKASI 19-23" z 2023 r.) oraz setki koncertów w Polsce i za granicą. Współpracowała z takimi artystami jak Edyta Górniak, Kayah czy francuski wokalista Matt Pokora. Ich wspólny singel "Wanna Feel You Now" przez ponad 10 tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu list przebojów polskich rozgłośni radiowych.

Od 2025 r. jest jedną ze współprowadzących "Must Be The Music" w Polsacie (razem z Maćkiem Rockiem i Adamem Zdrójkowskim).

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