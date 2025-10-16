Paris Jackson w ogniu oskarżeń. Córka króla popu kontra wykonawcy testamentu ojca

Konflikt rozpoczął się w połowie roku, gdy Paris Jackson złożyła pozew przeciwko wykonawcom testamentu Michaela Jacksona - Johnowi Brance i Johnowi McClainowi. Córka artysty oskarżyła ich o nieuzasadnione wypłacenie ogromnych premii prawnikom współpracującym z majątkiem. W centrum sporu znalazła się kwota 625 tysięcy dolarów, którą trzy kancelarie miały otrzymać w ramach wynagrodzenia za "niezarejestrowany czas pracy".

Adwokaci Paris wskazywali, że transakcja była nie tylko niezgodna z decyzją sądu spadkowego, ale również pozbawiona jakiegokolwiek uzasadnienia. W odpowiedzi wykonawcy testamentu odrzucili zarzuty, argumentując, że premie te były "zapłatą za nadzwyczajne usługi i niezwykłe wyniki". W oficjalnych dokumentach złożonych 9 października napisali: "Premie nie są nagrodą, lecz zapłatą za nadzwyczajne usługi. Podlegają zatwierdzeniu przez sąd spadkowy, więc nie można mówić o nadużyciu."

Wykonawcy dodali również, że omawiane premie to niewielka kwota w porównaniu z przychodami, jakie przynosi majątek artysty. W roku 2018 cała spuścizna Jacksona miała zarobić niemal 300 milionów dolarów.

Paris Jackson - główna beneficjentka fortuny

Największe kontrowersje wywołały jednak najnowsze dane ujawnione przez wykonawców testamentu, z których wynika, że sama Paris Jackson miała już otrzymać około 65 milionów dolarów z majątku ojca. W odpowiedzi na jej pozew prawnicy stwierdzili, że córka piosenkarza "jest jedną z największych beneficjentek zarządzanego przez nich imperium". W dokumentach czytamy: "Niewielu odniosło tyle korzyści z pracy wykonawców co sama Paris. Nigdy nie otrzymałaby takich pieniędzy, gdybyśmy prowadzili sprawy tak, jak robi się to w typowych przypadkach spadkowych."

To nie wszystko. Wykonawcy przypomnieli, że w momencie śmierci Michaela Jacksona w czerwcu 2009 roku jego majątek był zadłużony na ponad pół miliarda dolarów. Dzięki ich decyzjom, inwestycjom i umiejętnemu zarządzaniu prawami autorskimi, zadłużony spadek przekształcono w aktywa warte obecnie około dwóch miliardów dolarów. "Z pustego i zadłużonego majątku stworzyliśmy potężne imperium muzyczne, które dziś przynosi setki milionów dolarów zysku rocznie" - podkreślają w oficjalnych oświadczeniach.

Dziedzictwo Jacksona w cieniu długów

Po śmierci króla popu jego dzieci - Prince, Paris i Bigi - stały się jedynymi spadkobiercami. Choć wydawało się, że fortuna Jacksona zapewni im spokojne życie, w rzeczywistości była ona obciążona długami wobec ponad 60 wierzycieli. Dopiero decyzje wykonawców testamentu i podpisane umowy licencyjne pozwoliły odbudować markę Michaela Jacksona jako jednego z najbardziej dochodowych artystów pośmiertnie.

Dziś jego nazwisko wciąż generuje milionowe przychody, a prawa do katalogu muzycznego są wyceniane na miliardy dolarów. Mimo to w rodzinie Jacksonów nie brakuje napięć i wzajemnych oskarżeń. Eksperci cytowani przez magazyn People nie mają wątpliwości: "To już nie spór rodzinny, to walka o władzę nad muzycznym dziedzictwem wszech czasów."

Paris między muzyką a sądem

Choć Paris Jackson zbudowała własną karierę muzyczną, często musi zmagać się z ciężarem nazwiska, które nosi. W ostatnich miesiącach starała się promować nowy materiał i występować na żywo, jednak to nie płyta, a pozew przeciwko wykonawcom testamentu przyciągnął uwagę mediów. Proces, który toczy się przed sądem w Los Angeles, może potrwać wiele miesięcy.

Sądowe przesłuchania zaplanowano na październik, a obserwatorzy spodziewają się, że żadna ze stron nie ustąpi bez walki. Dla Paris to nie tylko kwestia pieniędzy, ale również przejrzystości i kontroli nad spuścizną ojca. Dla wykonawców testamentu - obrona reputacji i dowód na skuteczność ich wieloletniego zarządzania majątkiem, który z długów uczynił finansowe imperium.

