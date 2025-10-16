Paris Jackson w ogniu oskarżeń. Córka króla popu kontra wykonawcy testamentu ojca

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Burza wokół nazwiska Jackson znów przybiera na sile. Paris Jackson pozwała wykonawców testamentu swojego ojca, Michaela Jacksona, zarzucając im nadużycia finansowe i brak przejrzystości w zarządzaniu majątkiem króla popu. W odpowiedzi prawnicy, którzy od lat stoją na straży spuścizny artysty, przedstawili własną wersję wydarzeń. Ich zdaniem córka piosenkarza nie tylko mija się z prawdą, ale sama jest jedną z największych beneficjentek imperium, które powstało po śmierci jej ojca.

Paris Jackson oskarżyła wykonawców testamentu po jej sławnym ojcu
Paris Jackson oskarżyła wykonawców testamentu po jej sławnym ojcuGilbert FloresGetty Images

Konflikt rozpoczął się w połowie roku, gdy Paris Jackson złożyła pozew przeciwko wykonawcom testamentu Michaela Jacksona - Johnowi Brance i Johnowi McClainowi. Córka artysty oskarżyła ich o nieuzasadnione wypłacenie ogromnych premii prawnikom współpracującym z majątkiem. W centrum sporu znalazła się kwota 625 tysięcy dolarów, którą trzy kancelarie miały otrzymać w ramach wynagrodzenia za "niezarejestrowany czas pracy".

Zobacz również:

Kevin Federline i Britney Spears
Mocny temat

Britney Spears przerwała milczenie. "Jedyną osobą, która naprawdę cierpi, jestem ja"

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Adwokaci Paris wskazywali, że transakcja była nie tylko niezgodna z decyzją sądu spadkowego, ale również pozbawiona jakiegokolwiek uzasadnienia. W odpowiedzi wykonawcy testamentu odrzucili zarzuty, argumentując, że premie te były "zapłatą za nadzwyczajne usługi i niezwykłe wyniki". W oficjalnych dokumentach złożonych 9 października napisali: "Premie nie są nagrodą, lecz zapłatą za nadzwyczajne usługi. Podlegają zatwierdzeniu przez sąd spadkowy, więc nie można mówić o nadużyciu."

Wykonawcy dodali również, że omawiane premie to niewielka kwota w porównaniu z przychodami, jakie przynosi majątek artysty. W roku 2018 cała spuścizna Jacksona miała zarobić niemal 300 milionów dolarów.

Paris Jackson - główna beneficjentka fortuny

Największe kontrowersje wywołały jednak najnowsze dane ujawnione przez wykonawców testamentu, z których wynika, że sama Paris Jackson miała już otrzymać około 65 milionów dolarów z majątku ojca. W odpowiedzi na jej pozew prawnicy stwierdzili, że córka piosenkarza "jest jedną z największych beneficjentek zarządzanego przez nich imperium". W dokumentach czytamy: "Niewielu odniosło tyle korzyści z pracy wykonawców co sama Paris. Nigdy nie otrzymałaby takich pieniędzy, gdybyśmy prowadzili sprawy tak, jak robi się to w typowych przypadkach spadkowych."

To nie wszystko. Wykonawcy przypomnieli, że w momencie śmierci Michaela Jacksona w czerwcu 2009 roku jego majątek był zadłużony na ponad pół miliarda dolarów. Dzięki ich decyzjom, inwestycjom i umiejętnemu zarządzaniu prawami autorskimi, zadłużony spadek przekształcono w aktywa warte obecnie około dwóch miliardów dolarów. "Z pustego i zadłużonego majątku stworzyliśmy potężne imperium muzyczne, które dziś przynosi setki milionów dolarów zysku rocznie" - podkreślają w oficjalnych oświadczeniach.

Dziedzictwo Jacksona w cieniu długów

Po śmierci króla popu jego dzieci - Prince, Paris i Bigi - stały się jedynymi spadkobiercami. Choć wydawało się, że fortuna Jacksona zapewni im spokojne życie, w rzeczywistości była ona obciążona długami wobec ponad 60 wierzycieli. Dopiero decyzje wykonawców testamentu i podpisane umowy licencyjne pozwoliły odbudować markę Michaela Jacksona jako jednego z najbardziej dochodowych artystów pośmiertnie.

Dziś jego nazwisko wciąż generuje milionowe przychody, a prawa do katalogu muzycznego są wyceniane na miliardy dolarów. Mimo to w rodzinie Jacksonów nie brakuje napięć i wzajemnych oskarżeń. Eksperci cytowani przez magazyn People nie mają wątpliwości: "To już nie spór rodzinny, to walka o władzę nad muzycznym dziedzictwem wszech czasów."

Paris między muzyką a sądem

Choć Paris Jackson zbudowała własną karierę muzyczną, często musi zmagać się z ciężarem nazwiska, które nosi. W ostatnich miesiącach starała się promować nowy materiał i występować na żywo, jednak to nie płyta, a pozew przeciwko wykonawcom testamentu przyciągnął uwagę mediów. Proces, który toczy się przed sądem w Los Angeles, może potrwać wiele miesięcy.

Sądowe przesłuchania zaplanowano na październik, a obserwatorzy spodziewają się, że żadna ze stron nie ustąpi bez walki. Dla Paris to nie tylko kwestia pieniędzy, ale również przejrzystości i kontroli nad spuścizną ojca. Dla wykonawców testamentu - obrona reputacji i dowód na skuteczność ich wieloletniego zarządzania majątkiem, który z długów uczynił finansowe imperium.

Wielkie zmiany w kolejnym etapie "The Voice of Poland"! Tego jeszcze nie byłoTVP

Najnowsze