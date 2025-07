"Nie chcę umierać w Ameryce. Nie chcę być pochowany na (...) Forest Lawn [w Los Angeles]. Jestem Anglikiem. Chcę wrócić. Ale (...) jeśli moja żona powie, że musimy jechać i zamieszkać w Timbuktu, to pojadę" - mówił z rozbrajającą szczerością w rozmowie z The Observer.

Zamiast tego, marzył, by podczas pogrzebu zabrzmiał utwór "In My Life" zespołu The Beatles. W grę wchodziły też inne kompozycje z albumów "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" czy "Revolver".