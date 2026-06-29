Oliver Tree był amerykańskim wokalistą i producentem muzycznym, słynącym z ekscentrycznego wizerunku. W swojej twórczości z łatwością łączył rock, pop, hip-hop i elementy elektroniki, a największą popularność przyniosły mu hity "Life Goes On" oraz "Miss You". Artysta zginął w wypadku śmigłowca 14 czerwca tego roku, dożywając 32 lat.

Oliver Tree chciał, aby po śmierci jego pieniądze trafiły do fundacji

Jeszcze kilka tygodni temu Oliver Tree był gościem w podkaście "The Zack Sang Show", w którym opowiadał o swoich planach na przyszłość oraz twórczych przemyśleniach. W rozmowie z Zachiem muzyk zdradził również, co stanie się z jego pieniędzmi i majątkiem po jego śmierci. Jak zapowiedział, przygotował się na nią zawczasu - spisał testament, w którym na próżno szukać rodziny w ewentualnym podziale pieniędzy.

Artysta, zamiast zabezpieczyć finansowo swoich bliskich, postanowił, że powoła do życia specjalną fundację. Zgodnie z jego ostatnią wolą cały zgromadzony kapitał oraz przyszłe zyski z muzycznej twórczości mają trafiać w formie stypendiów do młodych, początkujących artystów, którzy zmagają się z trudnościami branży muzycznej.

Ostatnia wola Olivera Tree została spełniona. Rodzina powołała do życia fundację dla artystów

Teraz do mediów trafiły informacje, że rodzina Olivera Tree zrealizowała jedno z jego największych marzeń. Fundacja "Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses" oficjalnie rozpoczęła działalność - zgodnie z planem, który muzyk przygotował przed swoją tragiczną śmiercią.

"Oliver wierzył, że najcenniejszym sposobem rozwijania talentu nie jest studiowanie, lecz po prostu tworzenie. Trzeba ubrudzić sobie ręce i zacząć działać" - podkreślają bliscy zmarłego.

Granty, finansowane z pieniędzy Olivera, mają trafiać nie tylko do muzyków. Fundacją zostaną objęci także artyści, którzy zajmują się filmem, sztukami wizualnymi i innymi projektami performatywnymi. Jeszcze przed wypadkiem muzyk zaznaczał, że "ma nadzieję, że fundacja będzie działała przynajmniej przez sto lat".

"Nie będzie można kupować za te pieniądze własnego sprzętu ani opłacać szkoły czy studiów. Można natomiast zatrudnić ludzi do pomocy przy realizacji projektu albo wynająć potrzebny sprzęt i wyposażenie" - opowiadał o swoich planach artysta.

Bliscy Olivera poinformowali również, że część jego majątku zostanie sprzedana, aby uzyskać więcej funduszy dla przedsięwzięcia. Na licytacje nie zostaną natomiast wystawione cenne pamiątki rodzinne czy przedmioty związane z działalnością artystyczną wokalisty. Co więcej - osoby chcące wesprzeć fundację, będą mogły przekazywać darowizny na jej rzecz.

Jak zginął Oliver Tree? Tragiczny wypadek dwóch śmigłówców w Rio de Janeiro

Oliver Tree zginął wraz z pięcioma innymi osobami w katastrofie dwóch śmigłowców, do której doszło 14 czerwca br., nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes w Rio de Janeiro. Informację o ofiarach oficjalnie potwierdziła miejscowa policja dla CNN Brasil. Śmigłowce runęły na parking salonu samochodowego i wywołały ogromny pożar, który zniszczył kilkadziesiąt pojazdów i wyrządził poważne szkody. Przyczyną tragicznego w skutkach zdarzenia była bezpośrednia kolizja w powietrzu, która doprowadziła do natychmiastowej utraty kontroli pilotów nad maszynami.

Oliver Tree miał 32 lata. Zaledwie w kwietniu ukazała się jego czwarta płyta "Love You Madly, Hate You Badly". Jeszcze w połowie czerwca artysta wystąpił w São Paulo w ramach światowej trasy koncertowej, zaś 18 września 2026 r. miał zaśpiewać w ramach tej samej trasy w Polsce - w warszawskiej Progresji.

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