Metallica od samego początku wyróżniała się niesamowitą energią, surowym brzmieniem i konsekwencją artystyczną. Pierwsze trzy albumy; "Kill 'Em All" (1983), "Ride the Lightning" (1984) i "Master of Puppets" (1986), uczyniły z zespołu ikonę undergroundowego metalu. Jednak to właśnie "...And Justice for All", wydany w 1988 roku, przyniósł prawdziwe zbliżenie z mainstreamem. Z tej właśnie płyty pochodzi "One", czyli utwór, który dla wielu fanów i krytyków jest nie tylko najważniejszym momentem w twórczości Metalliki, ale i jednym z najpotężniejszych antywojennych utworów w historii muzyki.

"One" to jeden z najmocniejszych utworów Metalliki. Tutaj forma ustępuje treści

Piosenka "One" to trzecia pozycja na albumie "...And Justice for All" i pierwszy singiel promujący ten krążek. Utwór został napisany przez Jamesa Hetfielda i Larsa Ulricha, i miał premierę w styczniu 1989 roku. Inspiracją do jego stworzenia była powieść "Johnny Got His Gun" autorstwa Daltona Trumbo - to opowieść o żołnierzu, który w wyniku wybuchu miny traci kończyny, wzrok, słuch i zdolność mowy, pozostając żywym więźniem własnego ciała.

"One" opowiada historię takiego właśnie człowieka - okaleczonego do granic możliwości, uwięzionego we własnym ciele, który nie może się porozumieć ze światem zewnętrznym, ale wciąż czuje, myśli i cierpi. To dramatyczny portret człowieka, dla którego życie stało się piekłem, a jedyną nadzieją stała się śmierć. Już pierwsze wersy utworu budują nastrój beznadziei: "I can't remember anything / Can't tell if this is true or dream". Tekst stopniowo odsłania makabryczne szczegóły, prowadząc słuchacza przez emocjonalny i egzystencjalny koszmar.

Muzycznie "One" to mistrzostwo kompozycji i napięcia. Utwór rozpoczyna się spokojnie - delikatna gitara, dźwięki helikoptera, wybuchy w tle. Z czasem pojawia się charakterystyczna dynamika: spokojne zwrotki, narastająca intensywność, aż w końcu wybuch - sekcja perkusyjna i gitarowa eksploduje, tworząc brutalne, szybkie riffy. Ta struktura odzwierciedla emocjonalną podróż głównego bohatera; od otępienia po desperację i szał. Końcówka utworu, z niesamowitą solówką Kirka Hammetta i rytmicznymi bębnami Ulricha, to esencja metalowego katharsis.

Metallica i jej obraz wojny. Teledysk do "One" wywołał wiele kontrowersji

Do "One" powstał pierwszy w historii zespołu teledysk. Klip został zrealizowany w stylistyce czarno-białej i zawierał fragmenty filmu "Johnny Got His Gun" (1971), do którego Metallica zakupiła prawa, by móc swobodnie korzystać z jego scen. Wideo pokazuje zderzenie dwóch światów - statycznego, przerażającego wnętrza szpitala wojskowego, gdzie przebywa bohater, oraz dynamicznego koncertu zespołu.

Klip wywołał kontrowersje, ale też ogromne poruszenie. W MTV był emitowany niemal non stop, a Metallica po raz pierwszy zdobyła tak dużą popularność poza środowiskiem metalowym. W 1990 roku teledysk do "One" zdobył Nagrodę MTV Video Music Award za najlepszy teledysk heavy metalowy i najlepszy montaż. To był moment, w którym Metallica przestała być "tylko" zespołem thrashmetalowym, a stała się zjawiskiem kulturowym.

"One" uznawane jest za jeden z największych utworów antywojennych w historii muzyki. Jego przekaz wykracza daleko poza temat wojny - dotyka pytań o sens życia, godność ludzką, cierpienie, granice człowieczeństwa. To piosenka, która szokuje, porusza i zmusza do myślenia. Jego potęga wynika zarówno z brutalnej treści, jak i genialnej warstwy muzycznej.

Krytycy chwalili "One" za odwagę, głębię emocjonalną i oryginalną formę. Fani uznali go za arcydzieło. Do dziś utwór ten jest stałym punktem koncertów Metalliki i często wykonywany jest jako kulminacyjny moment - z niesamowitą oprawą świetlną, wybuchami i dźwiękiem karabinów maszynowych, które synchronizują się z perkusją Ulricha.

