Oliver Tree zginął wraz z pięcioma innymi osobami w katastrofie dwóch śmigłowców, do której doszło 14 czerwca br. rano, nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes w Rio de Janeiro. Informację o ofiarach oficjalnie potwierdziła miejscowa policja dla CNN Brasil. Zaledwie w kwietniu ukazała się jego czwarta płyta "Love You Madly, Hate You Badly". W ubiegły weekend artysta wystąpił w São Paulo w ramach światowej trasy koncertowej, zaś 18 września 2026 roku miał wystąpić w ramach tej samej trasy w Polsce - w warszawskiej Progresji. Muzyk miał 32 lata.

O śmierci artysty poinformowały również źródła policyjne w rozmowie z AFP. Jak podały - 14 czerwca 2026 roku sześć osób zginęło w wyniku katastrofy dwóch śmigłowców, do której doszło nad Rio de Janeiro. Oliver Tree był jedną z osób, które znajdowały się na pokładzie helikopterów.

Jak podawaliśmy wczoraj wieczorem, 14 czerwca br., śmigłowce runęły na parking salonu samochodowego i wywołały ogromny pożar, który zniszczył kilkadziesiąt pojazdów i wyrządził poważne szkody. Dokładne przyczyny tragicznego w skutkach zdarzenia nie są jeszcze znane. Wiadomo jednak, iż w tragicznym wypadku zginęli: argentyński influencer Gaspi, argentyński reżyser teledysków Lucas Vignale, pochodzący z Brazylii producent muzyczny Lucas Brito Chaves, pilot Alexandre Souza oraz Charles Marsillac, który był pilotem drugiego śmigłowca.

Fani muzyka składają kondolencje rodzinie, a przyjaciele z branży czule wspominają kolorową duszę, jaką był Oliver Tree. "Spoczywaj w pokoju, bracie", "Nie mogę w to uwierzyć. Nawet się nie spodziewał, że dzisiaj już go nie będzie", "Jesteś legendą. Będę stale wchodził na twój profil", "Zawsze zostaniesz w naszych sercach" - piszą pod ostatnim postem gwiazdora na Instagramie.

Oliver Tree miał spisany testament. Świadomie pominął w nim własną rodzinę

Jeszcze kilka tygodni temu (24 kwietnia br.) Oliver Tree był gościem w podkaście "The Zack Sang Show", w którym opowiadał o swoich planach na przyszłość, twórczych przemyśleniach, ale i pogodzeniu z przeszłością, co w dobie ostatnich wydarzeń może przyprawiać o gęsią skórkę. W rozmowie z Zachiem muzyk zdradził, co stanie się z jego pieniędzmi i majątkiem po jego śmierci. Jak zapowiedział, przygotował się na nią zawczasu - spisał testament, w którym na próżno szukać rodziny w ewentualnym podziale pieniędzy.

Oliver Tree wprost zapowiedział, typowym dla niego żartobliwym tonem, iż jego bliscy "nie dostaną ani grosza". Zamiast zabezpieczać finansowo przyszłe dzieci czy bliskich krewnych, powołał do życia specjalną fundację, zagłębiając się w pewnego rodzaju misję. Zgodnie z jego wolą cały zgromadzony kapitał oraz przyszłe zyski z jego twórczości mają trafiać w formie stypendiów do młodych, początkujących artystów, którzy zmagają się z cieniami branży muzycznej, ale i nie tylko.

Oliver nie miał żony i nie doczekał się potomstwa. Najgłośniejszą relacją artysty był związek z wokalistką Melanie Martinez.

"Ciężko w to uwierzyć. Usiedliśmy razem do rozmowy jeszcze kilka tygodni temu. Był wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Oliver, dziękuję ci za wspólne śmiechy, dzielone historie i za sztukę. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu" - napisał Zach Sang za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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