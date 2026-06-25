Formacja Nieżywych Schabuff pojawiła się ostatnio w programie "Mówię wam" w TVN7. "Całe życie byłem na lekkim aucie, bo byłem bardzo gruby (...) dopiero sztuka pozwoliła mi się odnaleźć" - nie krył wtedy Olek Klepacz, który ujawnił, że w sumie schudł 50 kg. Teraz internauci, za sprawą kolejnego telewizyjnego występu, ponownie wyrazili swój niepokój w kontekście utraty wagi piosenkarza.

Jak publicznie wiadomo, wokalista od ponad dekady zmaga się z depresją, o czym mówi w mediach otwarcie. Artysta swoim doświadczeniem dzieli się również z innymi chorymi. "Ta choroba odbiera nam nadzieję, radość bytu, napawa lękiem i zgryzotą. Pamiętajcie jednak że to dotyczy bardzo wielu ludzi i da się z tym żyć. Małe zwycięstwa są najważniejsze (...) myślcie dobrze, bo po co myśleć źle" - pisał na Facebooku.

Olek Klepacz zwraca się do troskliwych fanów. "Dziękuję za zrozumienie"

Olek Klepacz zareagował na komentarze zmartwionych fanów, którzy zaczęli w internecie dzielić się swoim niepokojem w kontekście utraty wagi idola. Jak się okazuje, piosenkarz szybko uciął niepokojące spekulacje i wyjaśnił.

"Dzień dobry, ucinając spekulacje, pytania i plotki, dotyczące mojej utraty wagi, wyjaśniam: nie choruję na raka, choruję na depresję. Staram się bardzo 'tańczyć w ciemnościach' z gorszym lub lepszym skutkiem:) Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, dziękując za zrozumienie i przyjazne gesty" - napisał w poście na Facebooku.

"Ja śpiewam i tańczę na przekór tej podstępnej chorobie. Depresja. Przypadłość ludzi wrażliwych. Nie zrozumie ten kto nie doświadczył. Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia oraz dużo siły i dobrych ludzi wokół siebie", "Totalnie mocno trzymam kciuki. Wiem z czym się zmagasz. 3mam kciuki", "Panie Olku, proszę nie przestawać tańczyć", "Od 2017 mam to samo. Trzymaj się Olo. Nawet nie wiem co Ci powiedzieć. Współczuję dosłownie i w pełni świadomie" - odpowiadają w komentarzach fani wokalisty.

Formacja Nieżywych Schabuff ma na swoim koncie masę hitów. "Lato" tylko przypieczętowało sukces

Przypomnijmy, że zespół narodził się w 1982 roku w Częstochowie. Początkowo działał pod nazwą Formacya Nieżywych Schabuf, a założycielami byli m.in. Jacek Pałucha (wokalista, lider, autor tekstów) i grający wówczas na klawiszach Aleksander Klepacz. Formacja od początku grała z humorem i dystansem, ale jednocześnie wyróżniała się solidnym warsztatem muzycznym. Ironia i groteska były świadomym wyborem artystycznym, który w latach 80. wyróżniał ich na tle poważniejszych grup rockowych i popowych.

Debiutancki album "Wiązanka melodii młodzieżowych" (1989) przyniósł wielki przebój "Klub Wesołego Szampana" (z gościnnym udziałem aktorki Małgorzaty Pieńkowskiej, w 2015 r. uczestniczki "Tańca z gwiazdami"). Piosenka szybko stała się hitem i przez trzy tygodnie nie schodziła z pierwszego miejsca Listy Przebojów Programu III.

Gdy - na skutek odmiennych wizji artystycznych - zespół opuścił Jacek Pałucha, to właśnie Olek Klepacz przejął funkcję wokalisty i lidera. Już z nim za mikrofonem w 1991 r. pojawiła się płyta "Schaby" z przebojami "Baboki", "Faja 89" i "Krótka pieśń o miłości".

Apogeum popularności FNS to połowa lat 90. Z płyty "Fantomas" pochodzi przypominana co roku w wakacje piosenka "Lato", która zdobyła nominację do Fryderyków. Posypały się nagrody i wyróżnienia.

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