Olek Klepacz (Formacja Nieżywych Schabuff) ucina spekulacje. "Staram się bardzo 'tańczyć w ciemnościach'"
Formacja Nieżywych Schabuff, czyli grupa znana z przebojów "Klub Wesołego Szampana", "Lato", "Da Da Da", "Baboki" czy "Ławka" wciąż jest aktywna na muzycznej scenie. Na jego czele stoi Olek Klepacz, który 18 czerwca br. świętował swoje 60. urodziny. Internauci zaczęli martwić się o stan zdrowia gwiazdora ze względu na jego utratę wagi, więc wokalista postanowił opisać w sieci szczegóły swojego samopoczucia.
Formacja Nieżywych Schabuff pojawiła się ostatnio w programie "Mówię wam" w TVN7. "Całe życie byłem na lekkim aucie, bo byłem bardzo gruby (...) dopiero sztuka pozwoliła mi się odnaleźć" - nie krył wtedy Olek Klepacz, który ujawnił, że w sumie schudł 50 kg. Teraz internauci, za sprawą kolejnego telewizyjnego występu, ponownie wyrazili swój niepokój w kontekście utraty wagi piosenkarza.
Jak publicznie wiadomo, wokalista od ponad dekady zmaga się z depresją, o czym mówi w mediach otwarcie. Artysta swoim doświadczeniem dzieli się również z innymi chorymi. "Ta choroba odbiera nam nadzieję, radość bytu, napawa lękiem i zgryzotą. Pamiętajcie jednak że to dotyczy bardzo wielu ludzi i da się z tym żyć. Małe zwycięstwa są najważniejsze (...) myślcie dobrze, bo po co myśleć źle" - pisał na Facebooku.
Olek Klepacz zwraca się do troskliwych fanów. "Dziękuję za zrozumienie"
Olek Klepacz zareagował na komentarze zmartwionych fanów, którzy zaczęli w internecie dzielić się swoim niepokojem w kontekście utraty wagi idola. Jak się okazuje, piosenkarz szybko uciął niepokojące spekulacje i wyjaśnił.
"Dzień dobry, ucinając spekulacje, pytania i plotki, dotyczące mojej utraty wagi, wyjaśniam: nie choruję na raka, choruję na depresję. Staram się bardzo 'tańczyć w ciemnościach' z gorszym lub lepszym skutkiem:) Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, dziękując za zrozumienie i przyjazne gesty" - napisał w poście na Facebooku.
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"Ja śpiewam i tańczę na przekór tej podstępnej chorobie. Depresja. Przypadłość ludzi wrażliwych. Nie zrozumie ten kto nie doświadczył. Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia oraz dużo siły i dobrych ludzi wokół siebie", "Totalnie mocno trzymam kciuki. Wiem z czym się zmagasz. 3mam kciuki", "Panie Olku, proszę nie przestawać tańczyć", "Od 2017 mam to samo. Trzymaj się Olo. Nawet nie wiem co Ci powiedzieć. Współczuję dosłownie i w pełni świadomie" - odpowiadają w komentarzach fani wokalisty.
Formacja Nieżywych Schabuff ma na swoim koncie masę hitów. "Lato" tylko przypieczętowało sukces
Przypomnijmy, że zespół narodził się w 1982 roku w Częstochowie. Początkowo działał pod nazwą Formacya Nieżywych Schabuf, a założycielami byli m.in. Jacek Pałucha (wokalista, lider, autor tekstów) i grający wówczas na klawiszach Aleksander Klepacz. Formacja od początku grała z humorem i dystansem, ale jednocześnie wyróżniała się solidnym warsztatem muzycznym. Ironia i groteska były świadomym wyborem artystycznym, który w latach 80. wyróżniał ich na tle poważniejszych grup rockowych i popowych.
Debiutancki album "Wiązanka melodii młodzieżowych" (1989) przyniósł wielki przebój "Klub Wesołego Szampana" (z gościnnym udziałem aktorki Małgorzaty Pieńkowskiej, w 2015 r. uczestniczki "Tańca z gwiazdami"). Piosenka szybko stała się hitem i przez trzy tygodnie nie schodziła z pierwszego miejsca Listy Przebojów Programu III.
Gdy - na skutek odmiennych wizji artystycznych - zespół opuścił Jacek Pałucha, to właśnie Olek Klepacz przejął funkcję wokalisty i lidera. Już z nim za mikrofonem w 1991 r. pojawiła się płyta "Schaby" z przebojami "Baboki", "Faja 89" i "Krótka pieśń o miłości".
Apogeum popularności FNS to połowa lat 90. Z płyty "Fantomas" pochodzi przypominana co roku w wakacje piosenka "Lato", która zdobyła nominację do Fryderyków. Posypały się nagrody i wyróżnienia.