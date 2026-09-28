Ojciec Viki Gabor usłyszał wyrok. Sąd wymierzył karę pozbawienia wolności i grzywnę

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał wyrok w sprawie Dariusza G., ojca Viki Gabor. Mężczyzna odpowiadał za udział w zorganizowanej grupie, która oszukiwała seniorów metodą "na policjanta".

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał Dariusza G., ojca Viki Gabor, na 10 miesięcy więzienia i grzywnę za udział w oszustwach na seniorach.
Viki GaborPiętka Mieszko AKPA

Jak się okazało, orzeczenie ogłoszono już 18 września. Wyrok w rozmowie z Interią potwierdziła Monika Jankowiak z biura rzecznika prasowego sądu. O szczegółach decyzji mówiła z kolei "Twojemu Imperium": "Oskarżonemu została wymierzona kara łączna dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania" - przekazała przedstawicielka sądu.

Dariusz G. spędził w areszcie tymczasowym blisko dziesięć miesięcy, więc ten okres zaliczono na poczet kary. Sąd nałożył na niego także obowiązki finansowe - 15 tys. zł grzywny, 5 tys. zł wpłaty na Fundusz Sprawiedliwości, pokrycie kosztów procesu i opłat sądowych oraz zwrot pieniędzy pokrzywdzonym solidarnie z pozostałymi oskarżonymi; kwota została wcześniej zabezpieczona w depozycie sądowym

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Seniorzy stracili ponad 127 tys. zł

Śledczy ustalili, że Dariusz G. pomagał organizować odbiór gotówki od starszych osób, które padły ofiarą oszustów. Akt oskarżenia obejmował cztery oszustwa i jedną próbę wyłudzenia. Pokrzywdzeni stracili łącznie ponad 127 tys. zł.

Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego od razu po zatrzymaniu w czerwcu 2025 roku. W kwietniu 2026 roku przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Mury aresztu opuścił po wpłacie na rachunek depozytu sądowego kwoty odpowiadającej pełnej wysokości szkód. "Twoje Imperium" podaje, że pieniądze pochodziły z pożyczki zaciągniętej przez żonę oskarżonego, czyli matkę wokalistki. Postępowanie sądowe toczyło się jednak dalej i zakończone zostało wrześniowym wyrokiem.

Viki Gabor odcięła się od sprawy

Gdy media zaczęły pisać o zarzutach wobec Dariusza G., Viki Gabor wydała oświadczenie. Wokalistka stanowczo zapewniła, że nie ma żadnego związku z działalnością ojca ani z jego problemami z prawem.

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