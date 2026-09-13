Odszedł w wieku 25 lat. Dziedzictwo Tupaca przetrwało dekady

Tupac Shakur został postrzelony 7 września 1996 roku. Raper przebywał wówczas w Las Vegas, gdzie razem z szefem wytwórni Death Row Records Marionem "Suge'em" Knightem oglądał walkę Mike'a Tysona.

Po zakończeniu gali Shakur i osoby z jego otoczenia zaatakowali w hotelu MGM Grand Orlando "Baby Lane'a" Andersona, członka gangu South Side Compton Crips. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Kilka godzin później na jednej z ulic miasta doszło do strzelaniny.

Śmierć Tupaca Shakura. Co wydarzyło się w Las Vegas?

Tupac jechał samochodem prowadzonym przez Knighta. Kiedy zatrzymali się na czerwonym świetle, obok pojawił się biały cadillac. Z jego wnętrza padło 13 strzałów.

Knight został lekko ranny. Shakura trafiło kilka pocisków, a jeden z nich przebił jego płuco. Muzyk w ciężkim stanie trafił do szpitala. Zmarł sześć dni później, 13 września 1996 roku.

Przez kolejne lata nie postawiono zarzutów żadnej osobie. Nie odnaleziono również broni, z której oddano strzały. Wokół śmierci rapera powstały dziesiątki teorii, a historia nierozwiązanej zbrodni stała się tematem filmów dokumentalnych, książek i podcastów.

Pierwszy skazany w sprawie zabójstwa Tupaca

Na początku września 2026 roku, niespełna dwa tygodnie przed 30. rocznicą śmierci artysty, ława przysięgłych uznała Duane'a "Keffe D" Davisa za winnego zabójstwa pierwszego stopnia.

Według śledczych były przywódca South Side Compton Crips zorganizował atak i zdobył broń, która miała posłużyć do odwetu za pobicie jego siostrzeńca Orlando Andersona.

W procesie nie przedstawiono materiału DNA ani odcisków palców łączących Davisa z miejscem zbrodni. Jednym z najważniejszych dowodów były jego własne wypowiedzi. Przez lata opowiadał o strzelaninie, a w 2019 roku wydał książkę "Compton Street Legend", w której przyznał, że znajdował się w cadillacu.

Obrona utrzymywała, że Davis wymyślił lub wyolbrzymił część historii, aby zdobyć popularność i zarobić na publikacji. Ława przysięgłych potrzebowała jednak niespełna trzech godzin na wydanie werdyktu. Skazanemu grozi dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ogłoszenie kary zaplanowano na 13 października.

Tupac Shakur. Od szkoły artystycznej do "Thug Life"

Wizerunek bezkompromisowego rapera był tylko jedną z twarzy Tupaca. Jako nastolatek uczył się aktorstwa, poezji i muzyki w Baltimore School for the Arts. Pisał wiersze oraz listy miłosne, występował na scenie i interesował się społecznymi problemami czarnoskórych Amerykanów.

Po przeprowadzce do Kalifornii związał się z lokalnym środowiskiem hiphopowym. Debiutancki album "2Pacalypse Now" wydał w 1991 roku. W tekstach opisywał policyjną przemoc, biedę oraz brak perspektyw młodych ludzi.

Kolejne płyty przyniosły mu międzynarodową popularność. Album "Me Against the World" trafił na pierwsze miejsce amerykańskiej listy sprzedaży w czasie, gdy Shakur przebywał w więzieniu. Wydany w 1996 roku "All Eyez on Me" zawierał m.in. jeden z jego największych przebojów, "California Love".

Raper rozwijał również karierę filmową. Zagrał m.in. w "Juice", "Poetic Justice" i "Above the Rim".

"Dear Mama", "Changes" i "California Love". Dlaczego Tupac przetrwał?

Twórczość Shakura nie daje się zamknąć wyłącznie w historii gangsta rapu. W "Dear Mama" opowiadał o trudnej relacji z matką, Afeni Shakur, działaczką Czarnych Panter. "Keep Ya Head Up" było apelem o szacunek dla kobiet, a "Brenda's Got a Baby" przedstawiało dramat nastoletniej matki pozbawionej wsparcia.

Inną stronę artysty pokazywało agresywne "Hit 'Em Up", wymierzone w The Notoriousa B.I.G.-a i osoby związane z wytwórnią Bad Boy Records. Utwór stał się jednym z symboli konfliktu pomiędzy raperami ze wschodniego i zachodniego wybrzeża.

Ta sprzeczność pozostaje ważną częścią jego historii. Tupac potrafił występować jako społeczny komentator, poeta i aktor, by chwilę później budować wizerunek ulicznego buntownika uwikłanego w konflikty.

Biograf Jeff Pearlman, autor książki "Only God Can Judge Me: The Many Lives of Tupac Shakur", przeprowadził ponad 600 rozmów z osobami, które znały muzyka. Dotarł również do listów pisanych przez nastoletniego Shakura. Wyłania się z nich obraz wrażliwego i niepewnego siebie chłopaka, daleki od późniejszej postaci kojarzonej z hasłem "Thug Life".

Tupac Shakur wciąż inspiruje kolejne pokolenia

Popularność rapera nie ogranicza się do Stanów Zjednoczonych. Jego podobizny można znaleźć na muralach w afrykańskich miastach i miejscowościach. Badania prowadzone w Cape Flats w Kapsztadzie pokazały, że miejscowi słuchacze widzą w nim zarówno ulicznego buntownika, jak i symbol walki z przemocą, biedą oraz wykluczeniem.

Po śmierci Tupaca ukazało się wiele nagrań wykorzystujących pozostawiony przez niego materiał. Utwory takie jak "Changes", "Until the End of Time" i "Ghetto Gospel" dotarły do publiczności, która nie miała okazji śledzić jego kariery za życia.

Shakur zdążył nagrać ogromną liczbę piosenek, wystąpić w filmach i stać się jednym z symboli amerykańskiej kultury lat 90. Pierwszy wyrok w sprawie jego zabójstwa zapadł dopiero wtedy, gdy od śmierci rapera minęły niemal trzy dekady.