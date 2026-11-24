W miniony weekend Stevie Wonder zagrał koncert w United Center w Chicago. Gdy w pewnym momencie pomiędzy piosenkami przyszedł czas na jego przemowę, artysta postanowił zażartować z krążących od wielu lat spekulacji na temat swojej ślepoty. Siadając przy fortepianie, nawiązał do plotek, dotyczących rzekomej zdolności widzenia, a nawet prowadzenia samochodu. Jego słowa wywołały entuzjastyczną reakcję publiczności, a nagrania z tego momentu trafiły do mediów społecznościowych.

"Jeśli wierzycie, że naprawdę potrafię prowadzić samochód albo widzieć, wsiądźcie ze mną do auta, a przekonamy się, jak to się dla nas skończy" - powiedział z humorem wokalista.

Stevie Wonder żartuje z teorii na temat swojej ślepoty. Pierwsze spekulacje pojawiły się dwie dekady temu

Teoria, według której Stevie Wonder ma widzieć, powstała ponad 20 lat temu. Na jednym z for internetowych użytkownik, który zapoczątkował spekulacje, powołał się na wywiad z Boyem George'em. Brytyjski DJ stwierdził bowiem, że legendarny muzyk w trakcie imprezy chwycił go za rękę, mimo iż ten w żaden sposób nie dał mu znać, gdzie jest. George zauważył: "Skąd wiedział, gdzie jestem, skoro jest ślepy?".

Jego słowa dały do myślenia fanom i niedługo później zaczęły żyć własnym życiem jako internetowa teoria. Spekulacje podsycały kolejne komentarze innych cenionych gwiazd, a także nagrania, które miały być swoistymi "dowodami". Jednym z nich było wideo z koncertu Paula McCartneya, na którym były Beatles trąca mikrofon, a Stevie Wonder go łapie. Innym - występ w programie Oprah Winfrey, kiedy to niewidomy artysta bez zawahania objął Jake'a Simpsona, mimo że nie mógł wiedzieć, gdzie dokładnie ten się znajduje.

Lionel Richie podsycił plotki o tym, że Stevie Wonder widzi

W 2019 r. amerykański piosenkarz Lionel Richie publicznie stwierdził, że Stevie Wonder nie może być całkowicie niewidomy. Muzycy przyjaźnili się od wielu lat, lecz zaczął podejrzewać go dopiero w pewnym momencie. "Całe życie spędziłem z nim, myśląc, że on widzi. Wiem, że widzi" - wyznał w programie Kelly Calrkson, po czym opowiedział tajemniczą historię. "Raz poszedłem do jego domu. Powiedział: 'Chcesz usłyszeć nową piosenkę? Mam ją w samochodzie. Chodź ze mną'" - dodał.

Wonder miał wówczas poprosić kolegę, aby usiadł na miejscu pasażera, a sam zajął fotel za kierownicą. "Włożył taśmę, a potem odwrócił się i zaczął zjeżdżać z podjazdu" - opowiedział dalej Richie. "Krzyknąłem: 'Stevie! Co robisz?'. A on powiedział: 'Ach, mam cię!'" - skwitował wokalista.

Stevie Wonder stracił wzrok krótko po narodzinach

Stevie Wonder przyszedł na świat jako wcześniak, a wzrok utracił w inkubatorze, niedługo po narodzinach. Nie przeszkodziło mu to w rozwinięciu potężnej muzycznej kariery. W jej trakcie zdobył kilka nagród Grammy oraz współpracował z największymi nazwiskami - Johnem Lennonem, Bobem Dylanem, Beyonce, Paulem McCartneyem czy Boyem Georgem. Mimo upływu dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej sceny.