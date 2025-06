Nie milkną echa afery z wypadkiem samochodowym Ryszarda Rynkowskiego . Menedżer kultowego artysty 15 czerwca przekazał do mediów informację o wypadku samochodowym, w którym dzień wcześniej uczestniczył wokalista. Kolizja miała miejsce w miejscowości Zbiczno. Wyprzedzający Volkswagen uderzył w bok jadącego z naprzeciwka Opla. Kierowca drugiego samochodu odbił w ostatniej chwili, unikając czołowego zderzenia i zatrzymał samochód.

73-letni gwiazdor zbiegł wówczas z miejsca zdarzenia, a gdy policja po godzinie zapukała do drzwi jego domu, okazało się, że jest pijany i śpi. Został kilkukrotnie przebadany alkomatem, który wykazał 1,6 promila. Za przewinienia grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Po kilku dniach od feralnego zdarzenia Ryszard Rynkowski zabrał głos w sprawie i przeprosił. "Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazał wówczas w komunikacie medialnym.

Głos zabrał także adwokat artysty, który w rozmowie z "Faktem" zasugerował, że ma pewne wątpliwości. Choć gwiazdor przyznał się do winy, według obrońcy jego faktyczny stan na moment wypadku mógł być inny niż podaje prokuratura. "Stężenie, które jest w zarzucie, najprawdopodobniej nie odpowiada stężeniu, jakie mogło być w organizmie w chwili prowadzenia pojazdu. Między czasem, kiedy miał prowadzić samochód, a czasem zatrzymania, minęło około półtorej godziny" - podkreślił mecenas Adam Kozioziembski.

Nowe wieści w sprawie Rynkowskiego. Co przekazała prokuratura?

Adwokat potwierdził, że Rynkowski mógł sięgnąć po butelkę już po tym, gdy zbiegł z miejsca zdarzenia i wrócił do domu. Prokuratura natomiast przekazała, że nie dysponuje badaniami krwi na zawartość alkoholu u gwiazdora, które uważane są za najbardziej precyzyjną metodę sprawdzenia faktycznego stanu podejrzanego. Mimo to, okazuje się, że nie ma to większego znaczenia dla postępowania.