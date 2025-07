Nowe doniesienia w sprawie konfliktu Krawczyków. Junior "nie jest mile widziany"

Zgodnie z testamentem piosenkarza, cały majątek miał trafić do jego żony Ewy. Junior do dziś nie pogodził się z tą decyzją. Twierdzi, że jego ojciec przed śmiercią obiecał mu część majątku, a testament został sporządzony w momencie, gdy artysta nie był w pełni świadomy.

"To Igor jest najbliższą żyjącą osobą w linii, a on niczego takiego nie podpisał i sobie nie życzy. Zrobimy, co trzeba, by mu pomóc i to powstrzymać" - powiedział Rabiński w rozmowie z "Faktem".

"Igor się na to kategorycznie nie zgadza. Liczy się to, co w sercu, a nie na pokaz. On bardzo kochał babcię, to ona jako jedyna się nim opiekowała po wypadku i chce, by była w Łodzi, a nie w Grotnikach, gdzie nie jest mile widziany" - relacjonuje Rabiński.