Autorem książki jest Tomasz Cukiernik - dziennikarz i pisarz mający w dorobku jedenaście książek, w tym m.in. biografie polityków Janusza Korwin-Mikkego i Stanisława Michalkiewicza. Teraz zmierzył się z historią życia Mirka Breguły, wokalisty grupy Universe z Rudy Śląskiej.

Materiały do książki autor zbierał przez cztery lata. Przeprowadził prawie dwieście rozmów na temat Mirka z osobami z jego rodziny, przyjaciółmi, znajomymi z różnych okresów jego życia, muzykami, z którymi współpracował i ludźmi, których znał mniej lub bardziej przelotnie.

Bogato ilustrowana (ponad 230 zdjęć) biografia liczy ponad 500 stron. Przedmowę napisała Beata Haładus, siostra Mirka Breguły. Konsultacji merytorycznej poza nią dokonali również syn wokalisty - Tomasz Breguła oraz współzałożyciel i obecny lider Universe - Henryk Czich.

Mirek Breguła - poeta dusz z Universe

"Autor wykonał kawał dobrej roboty. Z czystym sumieniem polecam tę książkę. Dowiecie się z niej bardzo wiele o Mirku i jego życiu. Pewnie nieraz zakręci się Wam w oku łza, czasem się uśmiechniecie, a innym razem poczujecie zaskoczenie czy nawet złość. Ale przede wszystkim poznacie Go bliżej - nie tylko jako muzyka i artystę, lecz także jako człowieka. I chyba właśnie dlatego cieszę się, że ta książka powstała" - przekazała Beata Haładus.

Tomasz Kałwak, aranżer, producent muzyczny, klawiszowiec, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach (gra z takimi wykonawcami, jak m.in. Krzysztof Cugowski, Dorota Miśkiewicz, Natalia Niemen, Kuba Badach, Ewa Bem, Natalia Kukulska i Mietek Szcześniak) zwraca uwagę, że Mirek Breguła był wokalistą oryginalnym i rozpoznawalnym.

"Można było ten śpiew lubić lub nie, ale bez wątpienia każdy bez trudu mógł go zidentyfikować już po paru dźwiękach - marzą o tym tysiące wokalistów nieposiadający swoistej barwy, co nie pozwala im się wyróżnić spośród innych. Nie znam nikogo o podobnej barwie i sposobie śpiewania do Mirka" - podkreśla.

Scenarzysta, reżyser, producent filmowy Paweł Bogocz (pracował przy teledyskach takich wykonawców, jak m.in. Dżem, SBB, Izrael, Pogodno, Homo Twist, Łzy, Püdelsi, Negatyw, IRA, Agressiva 69, Kazik Staszewski, Lech Janerka, Big Cyc, Stachursky) przypomina, że wokalista Universe był bardzo wrażliwym człowiekiem.

"On nie odbijał światła. On świecił. (…) Wystarczyło przyjść na koncert, żeby zobaczyć, że koleżka świeci. Nie ma takich artystów na pęczki. Nie każdy tak potrafi. Mirek to był ewenement - z tym głosem, ze swoją muzykalnością, 'wycofaną charyzmą'" - zaznacza Paweł Bogocz.

Universe - kim był Mirek Breguła?

Urodzony w Świętochłowicach wokalista był zafascynowany grupą The Beatles - z tej fascynacji zrodziła się nazwa zespołu, nawiązująca do kompozycji Johna Lennona i Paula McCartneya "Across the Universe".

Publicznie zespół wystąpił po raz pierwszy w 1982 r. Rok później zwyciężył na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W 1988 r. zdobył nagrodę publiczności na Festiwalu w Opolu za piosenkę "Tacy byliśmy", a cztery lata później, również na opolskim festiwalu, pierwszą nagrodę w konkursie Premier za piosenkę "Daj mi wreszcie święty spokój".

Do innych przebojów grupy zalicza się utwory: "Mr Lennon", "Wołanie przez ciszę" czy "Ty masz to, czego nie mam ja". Mimo sukcesów w latach 80. firmy fonograficzne nie chciały wydać długogrającej płyty zespołu; Universe był też lekceważony przez krytykę. Dopiero na początku lat 90. ukazała się pierwsza - składanka "The best of Universe".

W 2001 r. Breguła wypuścił solowy album "Kto ci jeszcze wierzy?".

Już od połowy lat 80. zmagał się z chorobą alkoholową, na rok przed śmiercią wykryto u niego także raka gardła. Do problemów zdrowotnych doszły kłopoty osobiste (wcześniej odeszła od niego żona, zabierając dwójkę dzieci). 2 listopada 2007 r. 43-letni wokalista odebrał sobie życie przed drzwiami swojego mieszkania w Chorzowie.

"Od trzech lat nie pamiętam dnia, kiedy bym nie pił. Jestem na dnie" - mówił w ostatnim wywiadzie.

Breguła zostawił list pożegnalny (treści całości nigdy nie ujawniono publicznie), w którym napisał m.in. "Przepraszam - to najgłupsze słowo, jakie mogę napisać. Przepraszam, nie chciałem tak żyć...".

"Mirek Breguła był artystą niezwykle wrażliwym. Kiedyś w jednym z udzielonych wywiadów powiedział, że cierpi na chorobę uczuć, te słowa stały się dla nas inspiracją; idealnie wpisują się w jego biografię" - mówiła po latach Dorota Prynda, autorka dokumentalnego filmu "Mirek Breguła - choroba uczuć" z 2012 r.

Tragiczna śmierć wokalisty wstrząsnęła fanami - w pogrzebie wzięło udział ok. 5 tysięcy osób z całej Polski i zagranicy. W kościele wykonano m.in. specjalnie przygotowany utwór "Święty spokój wreszcie masz" śpiewany przez Magdę Anioł, do której przyłączyli się wszyscy obecni.

W 2010 r. w trzecią rocznicę śmierci artysty w Chorzowie Starym odsłonięto upamiętniający go obelisk. Pomysł fanów Breguły wsparł miejscowy samorząd. Kompozycję zaprojektowaną w pracowni rzeźbiarza Jacka Kicińskiego utworzyły dwa granitowe bloki oddzielone szczeliną.

Na jednym z nich jest cytat z piosenki Breguły "Krajcok": "Gdzieś tam, za rzeką, jest łatwiej niż tu, lecz wolę ten kamień, bo mój". Na sąsiednim bloku wyryto gitarę oraz tekst "Mirosław Breguła, 1964-2007, śląski artysta, kompozytor i wokalista zespołu Universe, Przyjaciele i Mieszkańcy Chorzowa". W płytach wiodących do obelisku odwzorowano coraz płytsze ślady stóp. Mają przypominać o przemijaniu - częstym motywie w piosenkach Breguły.

"Szczelina miedzy głazami oznacza pustkę i przejście z jednego świata w drugi" - tłumaczył artysta rzeźbiarz Jacek Kiciński.

W 2008 r. grupa Universe wydała płytę "Mijam jak deszcz", będąca pożegnaniem ze swoim wokalistą. Na album trafiły największe przeboje w nowych aranżacjach, a także trzy premierowe utwory, nagrane przez Bregułę na kilka miesięcy przed śmiercią, w tym piosenka "Raz wróg, raz brat".