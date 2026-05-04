Niebezpieczne sceny po koncercie Ich Troje. Kobieta trafiła do szpitala

Festiwal 3 Maja we Włocławku od lat przyciąga mieszkańców i turystów, stając się jednym z najważniejszych punktów miejskiej majówki. Tegoroczna edycja również zgromadziła tłumy na Starym Rynku, gdzie odbywały się koncerty plenerowe. Kulminacją muzycznego wydarzenia był koncert Ich Troje.

Impreza miała otwarty charakter, a publiczność bawiła się do późnych godzin wieczornych. Nikt nie spodziewał się, że tuż po zakończeniu muzycznej części wydarzenia dojdzie do tak poważnego incydentu.

Atak tuż po koncercie Ich Troje

Krótko po tym, jak wybrzmiały ostatnie dźwięki koncertu, doszło do ataku na jedną z uczestniczek wydarzenia. Według wstępnych ustaleń mężczyzna miał użyć noża, powodując obrażenia u kobiety.

Zdarzenie wywołało natychmiastową reakcję osób znajdujących się w pobliżu. Część świadków podjęła próbę zatrzymania sprawcy, co doprowadziło do dalszej eskalacji sytuacji w okolicy rynku.

Interwencja świadków i kolejne zajście

Napastnik próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, jednak został ujęty na jednej z pobliskich ulic. Tam doszło do bezpośredniej konfrontacji z osobami postronnymi, która przerodziła się w szarpaninę.

W trakcie zajścia mężczyzna został obezwładniony, a sytuacja zakończyła się jego utratą przytomności. W wyniku odniesionych obrażeń wymagał pomocy medycznej, podobnie jak zaatakowana kobieta.

Policja bada okoliczności zdarzenia

Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe i policja. Oboje poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, gdzie udzielono im pomocy. Na razie nie przekazano oficjalnych informacji dotyczących ich stanu zdrowia.

Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i rozpoczęli szczegółowe czynności. Przesłuchiwani są świadkowie, a śledczy analizują przebieg wydarzeń minuta po minucie, aby ustalić motyw działania sprawcy oraz pełny kontekst zajścia.

Tegoroczny Festiwal 3 Maja miał być jednym z największych wydarzeń kulturalnych w mieście, jednak zakończył się dramatycznym incydentem. Sytuacja ponownie zwróciła uwagę na kwestie bezpieczeństwa podczas masowych imprez plenerowych.

Policja apeluje do osób, które były obecne na Starym Rynku, o kontakt i przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Blanka w "The Voice Kids" ujawniła, jak zarabiała pierwsze pieniądze! Jej mama nie miała pojęcia TVP