Kiedy 12 listopada warszawska prokuratura wszczynała śledztwo, nie znała jeszcze nazwiska zmarłego. Sprawa dotyczyła śmierci mężczyzny, do której doszło cztery dni wcześniej przy alei Solidarności w Warszawie. Dopiero 18 listopada śledczy potwierdzili, że był nim Jerzy Gmurzyński, którego w tym czasie szukali rodzina i znajomi.

O zaginięciu wokalisty bliscy informowali w mediach społecznościowych po tym, jak kontakt z nim urwał się w nocy z 7 na 8 listopada. Ostatni raz widziano go w pobliżu Dworca Wileńskiego. Wiadomość o jego śmierci podało 19 listopada Stowarzyszenie Zaginieni Śladem Nadziei, dzień po tym, jak śledczy ustalili tożsamość zmarłego.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ. Na 23 listopada wyznaczono sekcję zwłok, ale jej wyników nie podano do publicznej wiadomości. Samo wszczęcie śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci nie przesądza, że za śmierć wokalisty odpowiadała inna osoba.

Dorobek Jerzego Gmurzyńskiego

Na scenie warszawskiego Teatru Rampa Gmurzyński grał Judasza w "Jesus Christ Superstar", a w projekcie Queen Tribute śpiewał utwory brytyjskiej grupy. Jego głos mogli kojarzyć także widzowie Disney Channel: w polskiej wersji serialu "Austin i Ally" wcielił się w protagonistę.

W 2019 roku w przesłuchaniach w ciemno do "The Voice of Poland" zaśpiewał "Podróżnika" Krzysztofa Zalewskiego. Mógł wybierać spośród trzech drużyn: Kamila Bednarka, Margaret oraz Tomsona i Barona. Najpierw postawił na Bednarka, a po bitwie, w której wykonał z Damianem Kulejem "Rock'n'roll Love" Afromental, do swojej drużyny zaprosiła go Margaret.