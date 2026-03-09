Informację o śmierci 60-letniego Tommy'ego DeCarlo przekazali jego najbliżsi w mediach społecznościowych. We wrześniu 2025 r. zdiagnozowano u wokalisty raka mózgu.

"Walczył z niesamowitą siłą i odwagą aż do samego końca. W tym trudnym czasie prosimy przyjaciół i fanów o uszanowanie prywatności naszej rodziny, gdy wspólnie przeżywamy żałobę i wspieramy się nawzajem" - czytamy w komunikacie.

Nie żyje Tommy DeCarlo z grupy Boston

Wokalista dołączył do grupy Boston w 2007 r., po śmierci oryginalnego frontmana Brada Delpa. To właśnie z Delpem zespół odnosił największe komercyjne sukcesy.

Pierwsza płyta Boston przez 10 lat cieszyła się statusem najlepiej sprzedającego się debiutu w historii. Zdetronizowała ich dopiero Whitney Houston w 1986 roku. Z albumu zatytułowanego po prostu "Boston" (1975) pochodzi wielki przebój "More Than a Feeling". Tylko w samych Stanach Zjednoczonych to wydawnictwo rozeszło się w nakładzie przekraczającym 17 mln egzemplarzy.

Tommy DeCarlo został fanem Boston jako 12-letni chłopak. W latach 90. poza pisaniem własnych utworów nagrywał też swoje wersje piosenek ulubionej kapeli. Po śmierci Brada Delpa stworzył utwór, by oddać mu hołd. Za namową jednej z córek zdecydował się opublikować ten numer razem z coverami Boston w serwisie MySpace. Wysłał link do tej strony do menedżmentu grupy, a wkrótce potem z propozycją współpracy odezwał się do niego Tom Scholz, gitarzysta, założyciel i lider Boston.

Nowy wokalista wziął udział w nagraniu płyty "Life, Love & Hope" (2013), na której wykorzystano również partie zarejestrowane przez Brada Delpa przed jego śmiercią. W ostatnich wywiadach Tom Scholz podkreślał, że zespół pracuje nad siódmym studyjnym albumem. Z kolei gitarzysta Gary Pihl w ub.r. mówił, że 2026 r. to rok jubileuszu 50-lecia debiutanckiej płyty "Boston" i że ma nadzieję na specjalną trasę z tej okazji.

