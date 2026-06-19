Tay Keith, a właściwie Brytavious Lakeith Chambers, bo tak naprawdę się nazywał, stał za wieloma hitami, w tym m.in. "Sicko Mode" Travisa Scotta czy "Nonstop" Drake'a, współpracował również z Eminemem, Lil Baby, Beyoncé, 21 Savage, Cardi B, Lil Nas X i Jennifer Lopez.

Urodził się 20 września 1996 roku w Memphis w stanie Tennessee. Muzykę zaczął tworzyć jako 14-latek i początkowo publikował ją na platformach YouTube i DatPiff. Niedługo później poznał rapera BlocBoya JB, z którym szybko zaczął pracować.

Przeboje, za które był odpowiedzialny, trafiały na szczyty amerykańskiej list przebojów Billboard Hot 100. Został też nagrodzony dwiema statuetkami Grammy.

Tay Keith nie żyje. Miał 29 lat

Ciało 29-latka zostało znalezione 18 czerwca w jego mieszkaniu w Nashville.

"Nie podejrzewa się udziału osób trzecich w śmierci Brytaviousa Chambersa, 29-letniego producenta muzycznego nominowanego do Grammy, znanego jako Tay Keith. Został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu podczas kontroli przeprowadzonej przez policjantów. Przyczyna śmierci pozostaje nieokreślona do czasu zakończenia sekcji zwłok" - przekazała policja.

Fani jednak mają inne podejrzewania, opierając je na ostatnim live producenta, podczas którego miał mówić: "Nikogo się nie boję, jeśli to się stanie, to się stanie".





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