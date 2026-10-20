Nie żyje Sahara Ray. Modelka była łączona z Justinem Bieberem

"Odeszła zeszłej nocy w szpitalu, otoczona rodziną. Była bardzo kochana" - przekazali bliscy Sahary Ray w oświadczeniu dla TMZ.

Oficjalna przyczyna śmierci 34-latki nie została ujawniona. Według źródła "Daily Mail" Ray miała trafić do szpitala w Los Angeles po przedawkowaniu. Została podłączona do aparatury, jednak jej stan nie uległ poprawie. Rodzina miała zdecydować o jej odłączeniu.

Sahara Ray niedawno została mamą

W styczniu 2026 roku modelka urodziła córkę Snow. Od tego momentu to właśnie macierzyństwo zajmowało ważne miejsce w jej internetowych publikacjach.

Ostatni post zamieściła 19 lipca. Pokazała w nim serię zdjęć dziewczynki i podpisała je słowami: "Całe moje serce. Baby Snow". Wcześniej opublikowała również wspólne nagranie z córką, w którego tle wykorzystała piosenkę Justina Biebera.

Nazwisko Sahary Ray pojawiło się w mediach muzycznych w 2016 roku, kiedy łączono ją z kanadyjskim wokalistą. Oboje byli wówczas widywani razem podczas wakacji na Hawajach.

Ray zdobyła jednak popularność przede wszystkim jako modelka i projektantka. Prowadziła markę strojów kąpielowych Sahara Ray Swim, a jej instagramowy profil zgromadził blisko milion obserwujących. Była także córką cenionego australijskiego surfera Tony'ego Raya.

Sahara Ray mówiła otwarcie o problemach ze zdrowiem

W 2024 roku modelka ujawniła, że choruje na zespół Guillaina-Barrégo. To rzadkie schorzenie neurologiczne, w którym układ odpornościowy atakuje nerwy obwodowe. Problemy pojawiły się po poważnym wypadku samochodowym.

Ray została częściowo sparaliżowana i nie mogła samodzielnie chodzić. O swoim stanie opowiadała w mediach społecznościowych.

"W tej chwili jestem sparaliżowana od górnej części ud aż po stopy. W ogóle nie mogę chodzić" - mówiła w jednym z nagrań.

Początkowo media przypuszczały, że śmierć modelki mogła mieć związek z chorobą. Rodzina nie potwierdziła jednak takich informacji. Również doniesienia dotyczące przedawkowania nie są na ten moment oficjalną przyczyną zgonu.