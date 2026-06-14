Nie żyje Oliver Tree. 32-letni artysta zginął w wyniku zderzenia dwóch helikopterów

Oliver Tree zginął wraz z pięcioma innymi osobami w katastrofie dwóch śmigłowców, do której doszło 14 czerwca br. rano, nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes w Rio de Janeiro.

Informację o ofiarach oficjalnie potwierdziła miejscowa policja dla CNN Brasil. Zaledwie w kwietniu ukazała się jego czwarta płyta "Love You Madly, Hate You Badly". W ubiegły weekend artysta wystąpił w São Paulo w ramach światowej trasy koncertowej, zaś 18 września 2026 roku miał wystąpić w ramach tej samej trasy w Polsce - w warszawskiej Progresji. Muzyk miał 32 lata.

Oliver Tree jedną z ofiar katastrofy śmigłowców. We wrześniu 2026 miał przyjechać do Polski

O śmierci muzyka poinformowały również źródła policyjne w rozmowie z AFP. Jak podały - 14 czerwca 2026 roku sześć osób zginęło w wyniku katastrofy dwóch śmigłowców, do której doszło nad Rio de Janeiro. Oliver Tree był jedną z osób, które znajdowały się na pokładzie helikopterów.

Śmigłowce runęły na parking salonu samochodowego i wywołały ogromny pożar, który zniszczył kilkadziesiąt pojazdów i wyrządził poważne szkody. Dokładne przyczyny tragicznego w skutkach zdarzenia nie są jeszcze znane, lecz aktualnie są badane.

W wypadku zginęli również argentyński influencer Gaspi, argentyński reżyser teledysków Lucas Vignale, pochodzący z Brazylii producent muzyczny Lucas Brito Chaves, pilot Alexandre Souza oraz Charles Marsillac, który był pilotem drugiego śmigłowca.

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