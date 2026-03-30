Do mediów trafiła przykra informacja o śmierci Marinelli - postaci nierozerwalnie związanej z historią greckiej piosenki oraz konkursem Eurowizji. Piosenkarka dożyła 87 lat. Odeszła 28 marca w domowym zaciszu, o czym poinformowała rodzina w specjalnie wydanym komunikacie.

"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o⁠ ⁠stracie Marinelli, naszej ukochanej matki i⁠ ⁠babci, która zmarła dziś, 28⁠ ⁠marca 2026 roku, o⁠ ⁠18:00, w⁠ ⁠swoim domu" - czytamy.

Marinella doznała udaru na scenie. Przez kolejne miesiące mierzyła się z konsekwencjami i walczyła o zdrowie

Choć śmierć nadeszła nagle, artystka zmagała się wcześniej z poważnymi problemami zdrowotnymi. W połowie 2024 r. doznała bowiem udaru mózgu podczas jednego ze swoich koncertów. Do sieci trafiły wówczas nagrania, na których widać było, jak Marinella trzęsie się i upada nagle na deski sceny. Głośna sprawa obiegła media, a wokalistka musiała być hospitalizowana.

Później okazało się, że za kulisami występu Marinella odzyskała przytomność, lecz jej stan pogorszył się w karetce, w drodze do szpitala. Trafiła więc na oddział intensywnej terapii, a wykonany rezonans wykazał wylew krwi do mózgu będący efektem poważnego udaru naczyniowego.

"Marinella przebywa na oddziale intensywnej terapii szpitala Hygeia z powodu rozległego krwotoku śródmózgowego. Jej stan kliniczny jest stabilny. Jej stan jest krytyczny" - informowali lekarze kilka dni po niebezpiecznym zdarzeniu. Przez kolejne miesiące piosenkarka wciąż walczyła o powrót do pełni sił i odzyskanie zdrowia.

Kim była Marinella? To wielka gwiazda greckiej piosenki i konkursu Eurowizji!

Kyriaki Papadopoulou, znana pod pseudonimem artystycznym Marinella, była wielką gwiazdą lat 60. i 70. - to wtedy odnosiła największe sukcesy. W 1974 r. Grecja wybrała ją na swoją reprezentantkę w Konkursie Piosenki Eurowizji. Rywalizowała więc na scenie z legendarną ABBĄ (która odniosła zwycięstwo z piosenką "Waterloo"), a ostatecznie zajęła w finale 11. miejsce. Przed międzynarodową publicznością występowała z przebojem "Krassi, thalassa ke t' agori mou" (tłum. "Wino, morze i mój chłopak").

W ojczyźnie nazywana była "wielką damą piosenki", choć swoją karierę rozpoczęła jako aktorka. Przełom w jej życiu nastąpił, gdy zdecydowała się zastąpić chorego wokalistę podczas trasy w Karditsie. Tak odkryła prawdziwe powołanie, a lokalna publiczność nie dała jej już więcej zejść ze sceny.

Słynne stały się m.in. jej duety ze Steliosem Kazantzidisem i Tolisem Voskopoulosem. W 1970 r. gwiazda reprezentowała Grecję na Festiwalu Piosenki Popularnej w Rio de Janeiro, zajmując bardzo wysokie, czwarte miejsce. Do jej najbardziej pamiętnych osiągnięć należy występ z 1999 r. na Stadionie Olimpijskim w Atenach, który przyciągnął aż 25 tys. widzów.

Przez ostatnie lata Marinella prawie nie pokazywała się publicznie, a koncerty były jeszcze większą rzadkością.

