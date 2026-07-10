Nie żyje Maja Gadowska. Nagrała piosenkę z Łatwogangiem

12 czerwca do sieci trafiła piosenka "Wszystkie marzenia", którą Maja Gadowska - pod pseudonimem Majko - nagrała razem z Łatwogangiem. To kolejny utwór promujący akcję wsparcia dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Youtuber razem z raperem Bedoesem w kwietniu prowadzili dziewięciodniową transmisję na żywo (w zapętleniu słuchali wówczas utworu "Ciągle tutaj jestem (Diss na raka)", który Bedoes nagrał z Mają Mecan), podczas której udało się zebrać ponad 280 mln zł.

Dla 13-letniej Mai Gadowskiej nagranie piosenki z Łatwogangiem było spełnieniem marzenia. Niespełna miesiąc po premierze dziewczynka zmarła.

Nie żyje Maja Gadowska

"Majeczko... Dziękujemy ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - przekazała Fundacja Cancer Fighters, której Maja była podopieczną.

Jej nagranie z Łatwogangiem - fundusze z piosenki trafiły do fundacji - zanotowało ponad 1,3 mln odsłon.