Nie żyje Kamil Filipczak (Prawda). 46-letni muzyk walczył z poważną chorobą
Pochodząca z Wrocławia punkrockowa grupa Prawda przekazała informację o śmierci swojego perkusisty Kamila Filipczaka. Przez ostatnie blisko dwa lata muzyk walczył z poważną chorobą.
mocn"Dziś, po długiej walce odszedł nasz pałker! Kamil RIP" - taki wpis pojawił się późnym wieczorem w środę na facebookowym profilu grupy Prawda.
Kamil Filipczak od dwóch lat zmagał się z poważną chorobą. W kwietniu 2024 r. u 44-letniego wówczas muzyka po wykonaniu rezonansu wykryto rozległy nowotwór naciekowy typu glejowego prawej półkuli mózgu, bardzo złośliwy i nieoperacyjny.
Po operacji ratującej życie jego najbliżsi i przyjaciele rozpoczęli zbiórkę na rzecz rehabilitacji i dalszego intensywnego leczenia.
Prawda - legenda punk rocka z Wrocławia
Istniejący od 1994 r. zespół Prawda zaliczany jest do czołówki polskiego punk rocka. Formacja powstała jako kontynuacja grupy Zwłoki. Wokalistą Prawdy jest Sławomir "Melon" Świdurski, założyciel wytwórni Lou & Rocked Boys.
W składzie wrocławskiej formacji Kamila Filipczaka zastąpił Piotr "Płetwa" Natkaniec (m.in. DeadPoint, HeadUp).