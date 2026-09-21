Nie żyje Chad Gilbert. 45-letni założyciel New Found Glory przegrał z nowotworem

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Chad Gilbert, współzałożyciel, gitarzysta i jeden z głównych autorów repertuaru New Found Glory, zmarł w wieku 45 lat. Informację przekazali wspólnie muzycy zespołu oraz żona artysty, Lisa Cimorelli. Gilbert od kilku lat mierzył się z chorobą nowotworową, a w marcu informował, że nowotwór objął także mózg.

Chad Gilbert z New Found Glory zmarł 20 września 2026 roku w wieku 45 lat po długiej walce z nowotworem. Informację potwierdził zespół.
Nie żyje Chad GilbertAndrew BengeGetty Images

Chad Gilbert odszedł nad rankiem 20 września we śnie, w otoczeniu najbliższych. Zespół podkreślił, że zgodnie z jego życzeniem w ostatnich chwilach towarzyszyły mu żona i matka. "Rankiem 20 września Chad Everett Gilbert odszedł spokojnie we śnie. Opuścił ten świat otoczony przyjaciółmi i rodziną, a ostatnie oddechy wziął przy żonie i mamie, dokładnie tak, jak sobie tego życzył" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

"Najważniejsze było dla niego bycie mężem i ojcem"

New Found Glory przekazali, że śmierć muzyka była dla nich wstrząsem, choć jednocześnie przyniosła ulgę w świadomości, że odszedł bez cierpienia. Członkowie grupy wspomnieli też tłum ludzi, który szybko pojawił się w szpitalu.

"Jesteśmy zdruzgotani i zszokowani, jak szybko od nas odszedł, a jednocześnie wdzięczni, że stało się to spokojnie. Liczba osób, które natychmiast wypełniły szpitalne lobby, pokazuje, jak bardzo Chad był kochany i ceniony - i zawsze będzie. Był legendarnym muzykiem, ale za swoje największe osiągnięcie uważał bycie mężem i ojcem. Jego najważniejsze marzenia się spełniły".

Trzy dekady z New Found Glory

Gilbert założył New Found Glory w 1997 roku, mając 17 lat, razem z Jordanem Pundikiem, Ianem Grushką i Stephenem Kleinem. Z czasem grupa z Florydy stała się jednym z najważniejszych zespołów pop-punkowej fali przełomu lat 90. i 2000. Gilbert współtworzył większość ich piosenek, w tym "My Friends Over You" oraz "Head on Collision- utwory, które do dziś należą do najpopularniejszych w katalogu formacji.

W historii Gilberta był też epizod związany z Hayley Williams - wokalistką Paramore. Artyści byli parą przez kilka lat i pobrali się w lutym 2016 roku. Ich małżeństwo nie trwało jednak zbyt długo, bo zakończyło się pod koniec 2017 roku. Gilbert współpracował także z Paramore muzycznie. Pojawił się gościnnie na albumie "From Under the Cork Tree" Fall Out Boy i dołożył gitarowe partie do utworu "The Take Over, The Breaks Over" z 2007 roku

Koledzy z zespołu wskazali, że jego brzmienie gitary, talent do pisania piosenek, poczucie humoru i upór kształtowały New Found Glory przez niemal 30 lat. "Gra Chada na gitarze, jego pisanie piosenek, humor i niesłabnąca determinacja przez niemal trzy dekady współtworzyły New Found Glory. Przez kilkanaście albumów, niezliczone światowe trasy i więcej sukcesów, niż mogliśmy sobie wyobrazić, Chad mobilizował nas do rozwoju jako muzyków, wykonawców i ludzi. Jego wpływ na zawsze pozostanie częścią New Found Glory, a jego duch będzie obecny na każdej scenie, na której staniemy, i w każdej nucie, którą zagramy".

Walka z chorobą

Problemy zdrowotne Gilberta zaczęły się w 2021 roku, gdy usłyszał diagnozę raka. W 2026 roku lekarze wykryli trzy guzy uciskające mózg, co doprowadziło do utraty czucia i kontroli nad lewą stroną ciała oraz konieczności pilnej operacji. Z tego powodu nie mógł wrócić do koncertowania z zespołem.

W kwietniu muzyk mówił, że mimo ciężkiej sytuacji chce zachować wiarę w leczenie i dalszą poprawę: "Dobrze było wiedzieć, że wciąż trwa walka i że mogę się z tego podnieść oraz wyjść z tego silniejszy".

Gilbert wrócił na scenę w czerwcu, występując z New Found Glory w Nashville. Dołączył do zespołu na scenie, aby zagrać kilka piosenek, korzystając ze skutera inwalidzkiego.

"Miałem okazję zagrać koncert przed moją córką - coś, o czym naprawdę nigdy nie sądziłem, że jeszcze będzie mi dane" - napisał na Instagramie po występie. "Obecna była też moja piękna żona, wszystkie pielęgniarki i lekarze oraz mój niesamowity zespół, który utrzymywał mnie przy życiu podczas walki z chorobą. Powrót na scenę, by znów zagrać z zespołem, był bardzo emocjonalny. Tyle uczuć naraz".

W czasie zmagań z chorobą nie rezygnował z optymizmu. Podkreślał, że koncerty New Found Glory powinny dawać ludziom radość i budować wspólnotę. "Mam chwile, kiedy płaczę i - jak każdy - muszę to z siebie wypuścić. Ale podoba mi się, że możemy odwrócić to w coś pozytywnego… Zawsze chodziło o to, żeby inspirować i tworzyć społeczność ludzi, którzy chcą przyjść na nasze koncerty, uśmiechnąć się i dobrze się bawić".

Gwiazdy oddają hołd Gilbertowi

Po śmierci Gilberta wspomnienie opublikował Mark Hoppus z Blink-182. Muzyk nazwał go osobą, która dla każdego umiała być najlepszym przyjacielem i wnosiła do otoczenia wyjątkową kreatywność oraz pozytywną energię. "Chad był najlepszym przyjacielem każdej osoby, którą spotkał. Był najbardziej pozytywną i kreatywną siłą w każdym pomieszczeniu, do którego wchodził. W ostatnich latach walczył z chorobą z duszą radosnego, odważnego wojownika. Będzie cię brakować większej liczbie ludzi, niż możesz sobie wyobrazić. Zobaczymy się po drugiej stronie".

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