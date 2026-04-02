Nie żyje Bo Lueders. Współzałożyciel Harm's Way miał 38 lat

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W wieku zaledwie 38 lat zmarł Bo Lueders, współzałożyciel i gitarzysta amerykańskiej grupy Harm's Way. Najbliżsi i koledzy z zespołu zaapelowali o uszanowanie prywatności w tych trudnych chwilach.

Bo Lueders z Harm's Way grający na gitarze na Riot Fest 2025 w Chicago, tatuaże widoczne na rękach.
Bo Lueders (Harm's Way) podczas Riot Fest - Chicago, 19 września 2025 r.Jason Squires/WireImageGetty Images

Informację o śmierci Bo Luedersa pojawiła się na profilu podcastu HardLore, którego muzyk był współprowadzącym.

"Z ciężkim, złamanym sercem informujemy, że odszedł nasz ukochany Bo Lueders. Będziemy go pamiętać za jego niezachwianą empatię i współczucie dla przyjaciół i rodziny oraz za jego magnetyczną, niepowtarzalną obecność na scenie i poza nią" - czytamy we wpisie, który został opublikowany także na profilu zespołu Harm's Way.

Nie żyje Bo Lueders z Harm's Way

Oficjalnie nie podano przyczyny śmierci 38-letniego gitarzysty i współzałożyciela Harm's Way, ale we wpisie dodano, że nikt nie jest sam w obliczu problemów z depresją. Muzycy zaapelowali o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Harm's Way powstał w 2006 r. w Chicago, początkowo jako poboczny projekt muzyków związanych ze sceną straight edge punk. Z czasem formacja odeszła od żartobliwego charakteru, a w muzyce pojawiły się elementy death metalu, industrialu i metalcore'u, a krytycy porównywali ich do m.in. Slipknot, Godflesh i Code Orange.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronęwww.pokonackryzys.pl.

Dawid Kwiatkowski pojechał do domu uczestniczek "MBTM". Ten występ nie przejdzie bez echaPolsat Promocja
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze