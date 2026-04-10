Urodzony w 1957 roku na nowojorskim Bronksie Lance Taylor - bo tak naprawdę nazywał się Afrika Bambaataa - był człowiekiem, który w zasadzie wymyślił hip-hop, jaki dziś znamy. Jako były członek gangu Black Spades, porzucił przestępczą ścieżkę, by stworzyć Universal Zulu Nation - międzynarodową organizację zrzeszającą muzyków, b-boyów i grafficiarzy. Jak przekazano w oficjalnym oświadczeniu, to właśnie on ukuł ideę, że hip-hop ma być ruchem opartym na "pokoju, jedności, miłości i dobrej zabawie". W 1982 roku Bambaataa wypuścił singiel "Planet Rock", który na zawsze zmienił oblicze muzyki, czerpiąc z elektroniki i house'u. Współpracował z największymi gwiazdami, takimi jak James Brown czy John Lydon. Przez dekady uważany był - obok DJ-a Kool Herca i Grandmastera Flasha - za fundament tej kultury.