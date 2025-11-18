Nie żyją Alice i Ellen Kessler. Uczestniczki Eurowizji odebrały sobie życie

Alice i Ellen Kessler (na scenie występowały też pod szyldem Bliźniaczki Kessler) mieszkały w specjalnie wybudowanym domu - bliźniaku - w Grünwaldzie. 17 listopada o poranku funkcjonariusze zostali wezwani pod adres budynku. 89-letnie kobiety zostały odnalezione martwe.

Niemiecki "Bild" podał, że odebrały sobie życie.

Kim były Alice i Ellen Kessler?

Reprezentantki zachodnich Niemiec w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1959 roku (zajęły ósme miejsce z piosenką "Heut' woll'n wir tanzen geh'n") jeszcze w październiku brały udział w pokazie "ARTistART".

Wokalistki, tancerki i aktorki największą popularnością cieszyły się w latach 50. i 60. (w tej drugiej dekadzie przeniosły się do Włoch, gdzie występowały w telewizyjnym show "Studio Uno"). Gdy miały 40 lat, pozowały do zdjęć do włoskiego "Playboya" - a to wydanie stało się najpopularniejszym w historii tego magazynu.

Bliźniaczki w 1986 r. wróciły na stałe do ojczyzny, zamieszkały wówczas w Grünwaldzie w pobliżu Monachium (Bawaria). Za wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej otrzymały Federalny Krzyż Zasługi i Złotą Różę Montreux.

W spisanym w 2024 roku testamencie bliźniaczki zażyczyły sobie, aby ich prochy były złożone w jednej urnie, obok prochów matki i ukochanego psa. Jak tłumaczyły, chciały być "razem po śmierci", podobnie jak za życia.

