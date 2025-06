O tym, że cierpi na zespół Tourette'a, Lewis Capaldi poinformował w 2022 roku, gdy fani zaczęli niepokoić się niekontrolowanymi tikami, które zaczęły mu się przydarzać na scenie. Jak stwierdził w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji ITV: "Nie chciałem, by ludzie myśleli, że biorę używki lub coś takiego. Moje ramię drga, gdy jestem podekscytowany, szczęśliwy, zdenerwowany lub zestresowany". Później wielokrotnie uspokajał fanów w mediach społecznościowych, że "nie jest tak źle, jak się wydaje".

W połowie 2023 r. na prestiżowym festiwalu Glastonbury miał największe jak dotąd problemy z opanowaniem tików. Capaldi nie był wówczas w stanie dokończyć utworu - z pomocą przyszła wielotysięczna publiczność, która zaśpiewała do końca wielki przebój "Someone You Loved". To po tym koncercie wokalista podjął decyzję o zrobieniu sobie przerwy.

Lewis Capaldi powraca. "Boję się, że jestem niewystarczająco dobry"

Po dwóch latach Szkot prezentuje poruszający singel "Survive", w którym odnosi się do zmagań z chorobą i do trudnego okresu w swoim życiu.

"Przez większość nocy boję się, że nie jestem wystarczająco dobry. Miałem już dużo poniedziałkowych poranków, kiedy nie mogłem podnieść się z łóżka" - śpiewa w piosence 28-latek.

"Przysięgam na Boga, że przetrwam. Nawet jeśli mnie to zabije, postaram się wstać, nawet jeśli to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobię" - dodaje w poruszającym refrenie.

Do singla "Survive" powstał teledysk w reżyserii Henry'ego Dockrilla, który w przeszłości tworzył klipy dla takich artystów jak Sam Fender czy Post Malone. Przy piosence wokaliście pomagał Romans, który jest współautorem największego hitu Capaldiego, wspomnianego utworu "Someone You Loved". W 2024 r. singel w Wielkiej Brytanii otrzymał status dziesięciokrotnej platyny.

W maju Lewis Capaldi powrócił na scenę, by zagrać kilka koncertów w swojej ojczyźnie. Pojawił się m.in. na koncercie charytatywnym CALM organizowanym w ramach Mental Health Awareness Week.

Kim jest Lewis Capaldi?

Szeroka publiczność poznała Szkota za sprawą debiutanckiego albumu "Divinely Uninspired To A Hellish Extent", który był najlepiej sprzedającą się płytą w Wielkiej Brytanii w 2019 i 2020 r. Z artysty nagrywającego w sypialni, Capaldi stał się gwiazdorem popu. Przebój "Someone You Loved" jest najczęściej streamowaną brytyjską piosenką wszech czasów i czwartą spośród wszystkich utworów na całym świecie.

Dotychczasową dyskografię wokalisty zamyka drugi album "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" (2023) z singlami "Pointless", "Wish You The Best" i "Forget Me", które dotarły na szczyt brytyjskiej listy. Nieco ponad pół roku później pojawiła się rozszerzoną wersja płyty, która została poszerzona o pięć premierowych utworów.

Tuż przed premierą "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" światło dzienne ujrzał dokument Netflixa "Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now".

