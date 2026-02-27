Nie było jej przy sławnym ojcu, gdy umierał. Poruszające wyznanie córki Davida Bowiego

10 stycznia 2016 r., dwa dni po po swoich 69. urodzinach i premierze płyty "Blackstar", zmarł David Bowie. Jeden z najbardziej charyzmatycznych gwiazdorów estrady i najlepiej sprzedających się artystów w dziejach muzyki popularnej przez 18 miesięcy walczył z nowotworem wątroby, o czym wiedzieli tylko jego najbliżsi.

Twórca takich hitów, jak "Space Odity", "Ashes to Ashes" czy "Rebel Rebel" zostawił wartą ok. 100 mln dolarów fortunę - połowę zapisał swojej drugiej żonie, modelce Iman (byli małżeństwem od 1992 r.). Po 25 procent przypadło dzieciom artysty: Duncanowi Jonesowi (ur. w 1971 r. syn Bowiego i jego pierwszej żony, Angie Bowie) i Alexandrii "Lexi" Zahrze Jones (ur. 2000). 2 mln dol. otrzymała Corinne Schwab, nazywana "Aniołem Stróżem Davida Bowiego" jego wieloletnia asystentka, a kolejny 1 mln dol. Marion Skene, niania opiekująca się Duncanem, gdy był mały.

W opublikowanym na Instagramie nagraniu córka Davida Bowiego wyznała, że nie było jej przy ojcu, gdy umierał. Gdy wokalista zachorował, Alexandria przeżyła załamanie, które pchnęło ją w sidła nałogu. Została wówczas wbrew swojej woli wysłana do położonego na pustkowiu ośrodka leczenia.

Córka Davida Bowiego trafiła na odwyk, gdy jej ojciec umierał

25-latka wróciła wspomnieniami do mrocznego okresu w swoim życiu, gdy u jej ojca wykryto raka. Jones zaznaczyła, że już we wczesnym dzieciństwie zmagała się z wyobcowaniem i problemami z nawiązywaniem relacji z ludźmi.

"Nie wiedziałam, czy chcą mnie poznać tylko ze względu na moich rodziców. Nie chciałam sławy, nie chciałam uwagi. Nie chciałam być osobą publiczną - i wciąż tego nie chcę" - zapewniła.

"Kiedy mój tata został zdiagnozowany, to był dla mnie punkt krytyczny. Miałam zaledwie 14 lat. Już wtedy bałam się, jak będzie wyglądała przyszłość mojej rodziny i nas wszystkich. Czułam się załamana, zanim jeszcze to się stało, i nie chciałam tkwić w tym samym miejscu i patrzeć, jak wszystko się rozpada" - wyznała Jones. I dodała, że jako nastolatka wielokrotnie trafiała na terapię z powodu bulimii, skłonności do samookaleczania się i nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Córka Bowiego ujawniła, że w tamtym czasie została wbrew swojej woli wysłana do ośrodka leczenia uzależnień. "Pewnego dnia zbierałam się do szkoły, a mama zawołała mnie do salonu. Tata przeczytał mi list. Nie wszystko pamiętam, ale ostatnie zdanie brzmiało: 'Przepraszam, że musimy to zrobić'" - zdradziła Jones.

Do pokoju weszło wówczas dwóch mężczyzn, którzy siłą zabrali ją na przymusową terapię. Na miejscu panowały spartańskie warunki. "Rozpalaliśmy ogniska korą brzozową i krzesiwem. Byłam dziewczyną z miasta. Nawet nie wiedziałam, że takie miejsca istnieją" - wspomina córka legendarnego artysty.

Tak Alexandria Jones pożegnała się z Davidem Bowiem

Po zakończeniu 91-dniowego programu leczenia Jones została wysłana do szkoły z internatem w Utah, połączonej z ośrodkiem leczenia stacjonarnego, gdzie spędziła ponad rok. Przebywała tam, kiedy stan zdrowia jej ojca drastycznie się pogorszył.

"Gdy przeczytałam w prasie, że zmarł w otoczeniu całej rodziny, zrobiło mi się niedobrze. Tak, wszyscy tam byli - oprócz mnie" - stwierdziła gorzko. Jak podkreśliła, zdołała się z nim pożegnać. "Miałam ten luksus, że mogłam z nim porozmawiać dwa dni wcześniej, w jego urodziny. Powiedziałam mu, że go kocham, a on to odwzajemnił" - wyznała.

Użytkownicy Instagrama podziękowali Jones za szczerą opowieść o swoich zmaganiach. "Bardzo ci współczuję. Wykonałaś ważny krok. Myślę, że twoje wyznanie pomoże wielu ludziom" - skomentował jednej z internautów. "To piękny i szczery wpis. Mam nadzieję, że dobrze ci się wiedzie. Wygląda na to, że tak. Dziękuję za opublikowanie tego w imieniu tak wielu innych osób, w tym mnie i moich dzieci" - dodał ktoś inny.

Dodajmy, że Alexandria Jones - tak jej ojciec - zajęła się muzyką. W kwietniu 2025 r. wypuściła wydany niezależnie i bez żadnego ogłoszenia debiutancki album "Xandri". Płyta zawiera 12 autorskich nagrań utrzymanych w klimatach popu, elektroniki i indie rocka.

