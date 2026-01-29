Nicki Minaj poparła Donalda Trumpa podczas szczytu "Trump Accounts" w Waszyngtonie. Raperka pojawiła się w białym futrzanym płaszczu, a uwagę widzów szczególnie zwrócił fakt, iż trzymała prezydenta Stanów Zjednoczonych za rękę, publicznie chwaląc jego działania i politykę. "Dla nas jesteś już skończona" - wyrokują fani.

Nicki Minaj ponownie wspiera Trumpa. "Ma za sobą dużą siłę"

"Prawdopodobnie jestem największą fanką prezydenta. I to się nie zmieni" - wyznała, a ponadto dodała, że krytyka skierowana w stronę Trumpa w ogóle nie działa, a wręcz przeciwnie - napędza Republikanów, w tym ją, do działania.

"Nie pozwolimy im na zastraszanie go i na kampanie oczerniające - to nie zadziała, dobrze? Ma za sobą dużą siłę, a Bóg go chroni. Amen" - dodała raperka.

Co się stało z Nicki Minaj? Raperka zmienia poglądy i traci wsparcie fanów

Choć Nicki Minaj nigdy nie stroniła od słownych konfliktów, zawsze wspierała swoich fanów, którzy byli gotowi stanąć za nią murem. Raperka zbudowała swój fandom na środowisku LGBTQ+, jednak teraz ma dla niego wyraźny przekaz.

Kilka tygodni temu Minaj dołączyła do republikanki Eriki Kirk, dyrektor generalnej "Turning Point USA", jako niespodziewany gość na dorocznym "AmericaFest", będącym elementem prawicowej organizacji. Na scenie raperka zaczęła opowiadać się za konserwatywnym ruchem, czym rozjuszyła internet. "Jesteśmy tymi fajnymi dzieciakami" - mówiła Minaj, wskazując na publiczność. "Inni ludzie to ci, którzy wciąż są po prostu niezadowoleni, ale tak naprawdę są po prostu niezadowoleni z siebie" - dodała.

"Chłopcy, bądźcie po prostu chłopcami. Bądźcie chłopcami. Nie ma nic złego w byciu chłopcem. Chłopcy będą chłopcami i tyle. Nie ma w tym nic złego" - głosiła Nicki Minaj, goszcząc u Eriki Kirk, co spotkało się z falą internetowej krytyki. Teraz, po spotkaniu z Trumpem i publicznym poparciu, raperka rozgrzała sieć do czerwoności.

"Dla nas jesteś już skończona", "Wyrzucam twoje wszystkie płyty, plakaty i rzeczy z tobą związane. Najchętniej to spaliłbym je na stosie", "Jesteś potworem", "Pewnie potrzebowała stałej karty pobytu, bo jest imigrantką, więc się przymilała", "Twoi fani nigdy ci tego nie wybaczą", "To tak jakbyś napluła fanom LGBT w twarz. Jesteś skończona", "Od dziś może grać tylko na dożynkach we wsiach, gdzie poparcie miał Trump", "Idiotka" - piszą fani na portalu X oraz na Instagramie.

