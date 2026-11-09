Nick Jonas od lat zmaga się z nieuleczalną chorobą. "Część mnie jest wdzięczna"

Nick Jonas dowiedział się o cukrzycy w 2005 roku. Przed diagnozą gwałtownie tracił na wadze, pił duże ilości wody i coraz gorzej się czuł. Niepokojące zmiany zauważył Joe Jonas, który podczas wspólnej trasy zaalarmował rodziców.

Od tamtej pory minęło 21 lat. Jonas wrócił do tych doświadczeń w ramach akcji "A Letter to Diabetes", rozpoczynając swój tekst od słów: "Witaj, stary przyjacielu". Za inicjatywą stoi firma Dexcom, której muzyk jest płatnym ambasadorem.

W liście opisał czynności, które wykonuje każdego dnia, a których osoby z jego otoczenia często nawet nie zauważają. Sprawdza poziom glukozy na ekranie telefonu, liczy węglowodany przed posiłkami i obsługuje pompę insulinową.

Każda z tych decyzji wydaje się niewielka, lecz w ciągu tygodnia są ich setki. Towarzyszą mu podczas koncertów, prób, pracy w studiu i podróży. Wokalista nazwał cukrzycę "niekończącą się rozmową pomiędzy ciałem, umysłem oraz urządzeniami medycznymi".

Jonas przyznał, że nawet uważne pilnowanie wyników nie zawsze wystarcza, a po diagnozie musiał pożegnać się z przekonaniem, że może mieć pełną kontrolę nad własnym życiem.

"Część mnie jest wdzięczna za tę lekcję. Część mnie ma do ciebie o to żal" - napisał. Dodał, że czasami zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie bez cukrzycy.

Nick Jonas otwarcie mówi o cukrzycy

Wokalista zmienił podejście, gdy zaczął spotykać inne osoby z cukrzycą typu 1. Pomogło mu to odnaleźć społeczność, która rozumie jego doświadczenia.

Swoją historię kieruje przede wszystkim do nastolatków, którzy dopiero usłyszeli diagnozę i nie wiedzą jeszcze, czy będą mogli zrealizować dotychczasowe plany. Chce, by zobaczyli osobę, która mimo ciągłej kontroli poziomu glukozy koncertuje, nagrywa płyty i wykonuje swój zawód.

Do tego tematu Jonas wrócił również w sierpniu podczas koncertu w Madison Square Garden. Opowiadając o piosence "Gut Punch", przyznał, że utwór był początkowo prywatnym zapisem emocji. Dopiero później zrozumiał, że szczerość pozwoliła mu mocniej zbliżyć się do słuchaczy.

"Będę nadal opowiadał swoją historię i mówił prawdę, żeby ktoś poczuł się trochę mniej samotny" - zakończył list.