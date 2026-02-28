Informację o tym, że Neil Sedaka nie żyje, potwierdziła rodzina zmarłego w rozmowie z redakcją TMZ, która wcześniej donosiła o nagłemu trafieniu artysty do szpitala. "Nasza rodzina jest zdruzgotana nagłą śmiercią naszego ukochanego męża, ojca i dziadka. Neil Sedaka był prawdziwą legendą rock and rolla i inspiracją dla milionów, ale - co najważniejsze, przynajmniej dla tych, którzy mieli szczęście go poznać -niesamowitym człowiekiem, którego będzie nam bardzo brakować" -przekazali bliscy artysty.

Neil Sedaka nie żyje. Jego przeboje pamiętają wszyscy

Artysta przebywał pod opieką lekarzy i dochodził do siebie w szpitalu. Ratownicy przyjechali po wokalistę około godziny 8 rano czasu lokalnego 27 lutego br. Jak się jednak okazało, nie mogli mu pomóc.

Kariera Sedaki rozpoczęła się w latach 50., kiedy współtworzył zespół The Tokens. Choć grupa zdobyła ogromną popularność dzięki przebojowi "The Lion Sleeps Tonight", artysta opuścił jej szeregi jeszcze przed największym sukcesem.

Prawdziwy rozkwit jego kariery przypadł na początek lat 60. To wtedy powstały takie hity jak "Oh! Carol", "Calendar Girl" czy "Breaking Up Is Hard to Do", które na stałe zapisały się w historii muzyki pop.

Wielki powrót i kolejne sukcesy

Choć w drugiej połowie lat 60. jego kariera wyhamowała, Sedaka powrócił na szczyt w latach 70. Albumy nagrane w Wielkiej Brytanii zwróciły uwagę Eltona Johna, który pomógł mu ponownie zaistnieć na rynku amerykańskim.

Efektem były kolejne przeboje, takie jak "Laughter in the Rain" i "Bad Blood", które zdobyły pierwsze miejsca na listach Billboardu. W tym okresie artysta potwierdził swoją wyjątkową pozycję w branży.

Nagrody, telewizja i życie prywatne

W trakcie swojej długiej kariery Sedaka był pięciokrotnie nominowany do nagrody Grammy i został wprowadzony do Songwriters Hall of Fame. Otrzymał również gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood.

Pojawiał się także w telewizji, m.in. w programach The Carol Burnett Show i American Idol, gdzie jako juror zachwycał się interpretacją utworu "Solitaire" w wykonaniu Clay Aiken.

Prywatnie od 1962 roku jest związany z Lebą Strassberg, z którą ma dwoje dzieci. W ostatnich latach nadal koncertował, pozostając aktywnym artystą aż do 2023 roku.

Agnieszka Hekiert zdradza kulisy nowego sezonu "TTBZ". Czy uczestnicy są jej posłuszni? INTERIA.PL INTERIA.PL

Agnieszka Hekiert zdradza kulisy nowego sezonu "TTBZ". Czy uczestnicy są jej posłuszni? INTERIA.PL INTERIA.PL