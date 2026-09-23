Natasza Urbańska zmaga się z nowotworem. "Ta terapia zabiera mi moje siły witalne"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W mediach społecznościowych Natasza Urbańska niespodziewanie ogłosiła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. "Jestem w trakcie leczenia onkologicznego" - przekazała była trenerka "The Voice Kids".

Natasza Urbańska w jasnej sukni z głębokim dekoltem pozuje na tle ścianki z napisem
Natasza Urbańska przekazała informację o swojej chorobieAKPA AKPA

W nagraniu na Instagramie Natasza Urbańska ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. "To będzie trudny post, chyba jeden z trudniejszych" - powiedziała na wstępie.

"Chciałabym podzielić się z wami ważną informacją na temat mojego zdrowia. Zdiagnozowano u mnie nowotwór. Jestem w trakcie leczenia onkologicznego" - poinformowała.

"Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą, wszyscy jesteśmy dobrej myśli. Ale musiałam zwolnić" - dodała.

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Natasza Urbańska wydała oświadczenie o chorobie

Z powodu choroby wokalistka musiała odwołać wiele koncertów, w tym obchody swojego 30-lecia na scenie. Zaznaczyła, że jej obecny stan zdrowia nie pozwala na blisko 3-godzinne występy.

"Ta terapia zabiera mi moje siły witalne" - nie kryje 49-letnia Urbańska, wyjaśniając, że nie rozstaje się całkiem ze sceną.

"Jak tylko mogę, pojawiam się podczas koncertów czy programów telewizyjnych. Bardzo was proszę o wyrozumiałość, odrobinę ciepła, kiedy myślicie o mnie. (...) Namawiam was, żebyście dbali o siebie, żebyście się badali. Profilaktyka jest bardzo ważna" - dodała była trenerka "The Voice Kids".

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