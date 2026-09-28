Natasza Urbańska pokazała nagranie po ogłoszeniu choroby. "Radość życia jest niesamowita"

Na Instagramie Nataszy Urbańskiej pojawiło się krótkie nagranie z niedzielnego rejsu łodzią. Wokalistka odpoczywała na wodzie, korzystając ze słonecznej pogody. Na kolejnej relacji można było zobaczyć ją w gronie przyjaciół podczas koncertu.

Artystka nadal pozostaje aktywna w sieci. W ostatnich dniach udostępniała również materiały z sesji promującej nową kolekcję odzieżową. Jej najnowsze publikacje pojawiły się krótko po tym, jak opowiedziała fanom o swojej chorobie.

Natasza Urbańska przechodzi leczenie

Urbańska przekazała, że wykryto u niej nowotwór. Nie ujawniła szczegółów diagnozy, przyznała jednak, że terapia mocno odbija się na jej samopoczuciu i możliwościach zawodowych.

"Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą, wszyscy jesteśmy dobrej myśli, ale musiałam zwolnić. Takie koncerty, prawie trzygodzinne, w tym czasie są nie do wykonania. Terapia zabiera mi moje siły witalne, zabiera mi tym samym zdrówko" - mówiła.

Wokalistka podkreśliła, że nie zamierza całkowicie znikać ze sceny. Jeśli pozwala jej na to stan zdrowia, nadal bierze udział w wybranych koncertach i programach telewizyjnych.

"Bardzo was proszę o wyrozumiałość, o odrobinę ciepła, kiedy myślicie o mnie" - zwróciła się do fanów.

Co dalej z karierą Nataszy Urbańskiej?

Menedżerka artystki Monika Kordowicz przekazała, że Urbańska kończy obecnie pracę nad nowym albumem. Jej zawodowy kalendarz został jednak dostosowany do leczenia, dlatego w najbliższym czasie będzie występować rzadziej.

"Scena daje jej siłę, a publiczność motywuje, aby walczyć o swoje zdrowie. Jesteśmy dobrej myśli, że w 2027 roku wróci w pełni do swoich sił. Jej radość życia jest niesamowita" - powiedziała Kordowicz w rozmowie z "Faktem".

Na razie Urbańska chce łączyć leczenie z odpoczynkiem oraz pracą w takim zakresie, na jaki pozwoli jej samopoczucie.