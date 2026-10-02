Natasza Urbańska w ubiegłym tygodniu przekazała do mediów niepokojące wieści. U artystki zdiagnozowano nowotwór. Niezwłocznie poddała się leczeniu, przez co zmuszona była odwołać wszystkie zaplanowane koncerty, na które składały się m.in. obchody jej 30-lecia pracy scenicznej. Gwiazda nie ukrywa, że to jeden z najtrudniejszych momentów w jej życiu.

"Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą - wszyscy jesteśmy dobrej myśli. Ale musiałam zwolnić" - przyznała 49-latka w instagramowym nagraniu, podkreślając swój nieustający optymizm. W procesie rekonwalescencji może liczyć na wsparcie rodziny - w szczególności męża, Janusza Józefowicza oraz 17-letniej córki, Kaliny.

Natasza Urbańska choruje na nowotwór. Podczas konferencji zaapelowała do Polek

Choć Natasza Urbańska zrezygnowała na pewien czas z zawodowych obowiązków, zdecydowała się zrobić wyjątek przy okazji konferencji "Dotykam=Wygrywam". W trudnych dla siebie chwilach wsparła inicjatywę, która ma na celu edukację kobiet w zakresie badań i wczesnego wykrywania nowotworów. Czując na własnej skórze, czym jest diagnoza, przestrzegła inne Polki przed tym, co może je czekać, jeśli w porę nie zareagują.

Podczas spotkania artystka opowiedziała przed mikrofonem o wsparciu, jakie dostała w momencie publicznego ogłoszenia swoich zmagań. "Przede wszystkim myślę, że siostrzeństwo jest dobrym tytułem dla tej kampanii, bo widzę coraz więcej wsparcia między kobietami. Ja uzyskałam takie wsparcie, kiedy podzieliłam się wiadomością o mojej chorobie i bardzo dziękuję wam - moje miłe panie i panowie - za to wsparcie, bo to jest niezwykle ważne w trudnych momentach" - powiedziała Urbańska.

Oprócz słów o solidarności, jaka spotkała autorkę hitu "Rolowanie", piosenkarka podzieliła się także przemyśleniami na temat wizyt u lekarza. Podkreśliła, że nie powinny one kojarzyć się kobietom jedynie ze stresem i samotnością w surowej poczekalni. Chciałaby, aby więcej osób dostrzegło w tym pretekst do wspólnego spędzenia czasu w siostrzanym gronie.

"Ale mówimy o tym, że chcemy uniknąć i chcemy uświadamiać, otwierać oczy, głowy innym kobietom. (...) Ja bym po prostu wzięła pod pachę moją siostrę, moją córkę i poszłybyśmy na te badania wspólnie w ramach kawy. To jest właśnie moment, bo w taki sposób możemy po prostu wygrać życie i nie ma co się zastanawiać" - podkreśliła 49-latka.

Urbańska wprost o podejściu Polaków do diagnozowania. "Trzeba iść do lekarza, żeby później nie pluć sobie w brodę"

"Zawsze panowała jakaś taka sekwencja: "Nie idź do lekarza, bo jeszcze coś ci znajdzie". A właśnie uważam, że trzeba iść do tego lekarza, żeby dowiedzieć się, że jestem zdrowa, że nic mi nie jest, żeby później nie pluć sobie w brodę. Takie uświadamianie i otwieranie głów jest niezwykle ważne. To wsparcie innych kobiet... czy to będzie bliska tobie osoba, czy to będzie siostra, czy to będzie córka, czy matka, czy to będzie twoja przyjaciółka, czy może po prostu kobieta, którą spotykasz podczas pracy czy współpracy - to nie ma znaczenia. Po prostu otwierajmy się na to i badajmy się, bo ta profilaktyka ratuje nam życie" - skwitowała na koniec Natasza Urbańska.