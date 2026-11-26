Jeden z najnowszych singli Ariany Grande, "hate that i made you love me", szybko podbił serca fanów. Piosenka zapowiadająca album "petal", który trafił na półki sklepowe 31 lipca br., stała się początkiem dłuższej narracji, która swoją kulminację miała podczas premiery klipu do utworu "petal, otwiera się w nowym oknie".

Choć zakończona już trasa promowała głównie krążek "eternal sunshine deluxe: brighter days ahead", w setliście koncertów znalazło się kilka nawiązań do starszych utworów piosenkarki - oprócz takich hitów jak "yes, and?", "Break Free", "Into You, otwiera się w nowym oknie" czy "Dangerous Woman" widownia w Oakland usłyszała chociażby "Honeymoon Avenue" z pierwszej płyty Ariany, zatytułowanej "Yours Truly". Potem do setlisty dołączyły piosenki z "petal", traktujące o relacji wokalistki z krzywdzącą opinią publiczną.

Ariana Grande odpowiada hejterom. "To nie powinno mieć znaczenia"

W klipie do piosenki "petal" widzimy postać o imieniu Pepper, która stara się o ważną dla niej rolę. Wielokrotne próby przekonania do swojego talentu władczych osób (mężczyzn) spalają na panewce, a więc w ostateczności Pepper sięga po piłę mechaniczną i rozpoczyna krwawą zemstę, wskakując w amoku na stół dyrektorów i jurorów. W ten sposób postać grana przez piosenkarkę uświadamia sobie, że wcale nie musi dostosowywać się do cudzych wyobrażeń na swój temat.

Paradoksalnie po publikacji teledysku najwięcej emocji wzbudził wygląd Ariany, podczas gdy jego przekaz zszedł na dalszy plan.

"W pewnym momencie człowiek zaczyna się zastanawiać: kiedy wreszcie będzie chodziło o sztukę? Kiedy zaczniemy rozmawiać o samej pracy? Przecież w dużej mierze właśnie o tym był ten teledysk. Ludzie widzą dziewczynę i od razu wokół jej występu czy twórczości pojawiają się jakieś zniekształcone wyobrażenia" - wyznała Grande w najnowszym odcinku podkastu "Las Culturistas".

"Moim ulubionym fragmentem jest ten, w którym ona w końcu odnajduje samą siebie. Ma ten sam kolor ubrania, tę samą fryzurę, wygląda tak samo. Wtedy słyszy od jurorów: 'To jest dziwne. Wróć do dawnej siebie'. Na co ona odpowiada: 'Przecież właśnie to zrobiłam. Znalazłam siebie, połączyłam się ze sobą. To jestem ja. I próbuję jeszcze raz - tym razem jako ja'" - dodała.

Tak szczera Margaret jeszcze nie była. Co zdradziła w "Liście do starych"? INTERIA.PL

"Dziś zrobiłabym to jeszcze raz. Nie zmieniłabym niczego. Uwielbiam ten projekt i ten klip. To dwa z moich ulubionych teledysków - razem z 'hate that i made you love me'. Pamiętam też, jak wyglądała praca na planie. Byłam tam z tancerkami i rozmawiałyśmy o tym, co ta piosenka dla nas znaczy. Każda z nas usłyszała kiedyś na swój temat coś, co nie miało nic wspólnego ze sztuką, talentem, pracą ani tym, co pokazała na castingu. Przecież to w ogóle nie powinno mieć znaczenia" - skwitowała gwiazda.



