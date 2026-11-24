Portal "Page Six" poinformował o niebezpiecznej sytuacji, która miała miejsce w poniedziałek, 23 listopada, na terenie ekskluzywnej posiadłości Willa Smitha w Calabasas. U aktora i rapera miał wybuchnąć pożar, o którym służby ratunkowe zostały poinformowane w środku nocy.

Na terenie posiadłości Willa Smitha doszło do pożaru

Z udostępnionego w sieci nagrania wynika, że strażacy krótko po północy dostali zgłoszenie o palącym się budynku gospodarczym, znajdującym się tuż przy wartej 42 mln dolarów willi. Ogień miał jednak nie rozprzestrzeniać się na pobliskie budynki czy roślinność. "Mamy płonącą szopę, ogień nie rozprzestrzenia się na zarośla" - mówił jeden ze strażaków.

Zaledwie kilka minut później operator, którego słychać na nagraniu, poinformował o wezwaniu specjalistycznego pojazdu strażackiego, który łączy funkcje wozu gaśniczego i drabiny mechanicznej. Podał adres posiadłości, którą Will Smith dzieli ze swoją ukochaną, Jadą Pinkett Smith.

Ogień ugaszono w mniej niż godzinę. Rodzina Willa Smitha nie ucierpiała

Wreszcie biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles potwierdziło, że sytuacja została opanowana. Dzięki szybkiej akcji służb ratunkowych, która trwała mniej niż godzinę, ogień został ugaszony. Ostatecznie nie objął domu autora hitu "Men In Black". "Żadne inne budynki nie zostały uszkodzone" - zapewnił rzecznik. Dodatkowo podkreślił, że żadna osoba nie ucierpiała, a zdarzenie było wynikiem wypadku.

Przedstawiciele 58-letniego rapera i aktora na razie nie odnieśli się do całej sprawy. Nie wiadomo, czy w chwili wybuchu pożaru rodzina Smitha przebywała w domu.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy pożar, który miał miejsce na terenie luksusowej posiadłości gwiazdorskiej pary. Zaledwie pięć lat temu rezydencja również zapaliła się, a następnie musiała przejść remont.